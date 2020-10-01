Lenovo откроет новое производственное предприятие в Венгрии

1 октября 2020 г., 12:25

+11

голос Tweet

Компания Lenovo объявила о планах по открытию нового производственного предприятия в Венгрии весной 2021 г.



На заводе в г. Улло (Ullo) будут производится продукты из всего портфеля Lenovo, включая настольные ПК, рабочие станции и решения для центров обработки данных. Инвестиции Lenovo представляют собой значительный экономический потенциал как для частного, так и для государственного секторов Венгрии, с увеличением производственных мощностей, большим потенциалом для сотрудничества с местными поставщиками и созданием новых рабочих мест на объекте.



Как отмечается, этот шаг является частью глобальной стратегии Lenovo в области производства и поставок, которая обслуживает клиентов на 180 рынках более чем 30 производственными площадками по всему миру, включая Аргентину, Бразилию, Китай, Германию, Венгрию, Индию, Японию, Мексику и США.



«Это важная веха в оптимизации и развитии нашей глобальной производственной сети, и я рад сообщить о расширении нашего присутствия в Венгрии, которое позволит нам лучше обслуживать наших европейских клиентов благодаря открытию нового предприятия. Успех Lenovo основан на нашей ключевой компетенции - глобальном производственном охвате и высоком уровне операционной деятельности, и мы надеемся, что наши новые производственные мощности в Венгрии внесут еще больший вклад в это», заявил Гуан Вэй (Guan Wei), старший вице-президент Lenovo и руководитель глобальной цепочки поставок.



«Венгрия остается местом с хорошими транспортными связями в самом сердце Европы, недалеко от многих коммерческих центров, это означает, что мы можем быстрее выполнять заказы клиентов. Поскольку наш бизнес продолжает расти во всем мире, новое производственное предприятие мирового уровня будет играть ключевую роль в обслуживании потребностей наших европейских клиентов», дополнила Анита Лукаш (Anita Lukacs), региональный менеджер Lenovo в Венгрии.



Lenovo широко известна своей глобальной моделью гибридного производства, которая включает как собственное, так и контрактное производство. Отмечается, что это ключевой источник конкурентного преимущества для компании, обеспечивающий большую эффективность и контроль над разработкой продуктов, а также операциями цепочки поставок, что позволяет более эффективно реагировать на запросы клиентов. В мае 2020 года Lenovo заняла 15-е место в общемировом рейтинге Gartner Top25, оценивающем цепочки поставок.



Новое производственное предприятие в Венгрии стало преемником долгосрочного партнерства Lenovo со сторонним контрактным производителем, компанией Flex.

Все про современные облачные технологии!

Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!