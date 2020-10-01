Новые модули Hailo ускорят глубокое обучение на границе сети

1 октября 2020 г., 12:55

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Чипмейкер Hailo Technologies объявил о выпуске двух новых модулей, предназначенных для увеличения производительности ИИ-вычислений периферийных устройств.

Фирма Hailo вышла на рынок искусственного интеллекта в прошлом году со специализированным процессором Hailo-8 Deep Learning для запуска рабочих нагрузок глубокого обучения на границе сети — в самоуправляемых автомобилях, дронах и на платформах виртуальной/дополненной реальности.

Её новые высокопроизводительные модули со слотами M.2 и Mini PCIe поддерживают популярные фреймворки глубокого обучения, такие как Tensorflow и Open Neural Network Exchange. Их можно интегрировать с процессором Hailo-8 для ускорения различных приложений глубокого обучения, включая классификацию изображений, обнаружение объектов, сегментацию, оценку позы и многое другое.

По информации разработчика, в сочетании с Hailo-8 новые модули достигают производительности 26 тераопераций в секунду с эффективностью 3 TOPS на Ватт.

Hailo также утверждает, что на стандартных эталонных тестах нейронных сетей ускоренный модулями чип Hailo-8 в 26 раз превосходит по частоте фреймов (fps) модули Myriad-X1 корпорации Intel, и в 13 раз — модули Edge Tensor Processing Unit производства Google.

«Производители в разных отраслях осознают важность интеграции возможностей ИИ в их периферийные устройства, — заявил генеральный директор Hailo, Орр Данон (Orr Danon). — Новые модули Hailo-8 M.2 и Mini PCIe позволят компаниям во всем мире создавать мощные, экономичные, инновационные продукты на основе ИИ, не выходя за рамки температурных ограничений имеющихся систем».

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