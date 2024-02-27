NVIDIA анонсувала мобільні професійні GPU RTX 500 і 1000 покоління Ada

27 февраля 2024 г., 16:35

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Оскільки генеративний AI та гібридні робочі середовища стають новим стандартом, майже кожному професіоналу, чи то творцю контенту, чи то досліднику, чи то інженеру, потрібен потужний ноутбук з AI-прискоренням, щоб допомогти впоратися з найскладнішими завданнями в їхній індустрії - навіть на ходу. Нові мобільні графічні процесори NVIDIA RTX 500 і 1000 покоління Ada будуть доступні в нових високопортативних мобільних робочих станціях, розширюючи лінійку на базі архітектури NVIDIA Ada Lovelace, яка включає мобільні графічні процесори RTX 2000, 3000, 3500, 4000 і 5000 покоління Ada.



AI швидко впроваджується для підвищення ефективності робочих процесів професійного дизайну та створення контенту, а також повсякденних застосунків для підвищення продуктивності, що підкреслює важливість потужного локального прискорення AI та достатньої обчислювальної потужності в системах. Наступне покоління мобільних робочих станцій із GPU покоління Ada, включно з GPU RTX 500 і 1000, міститиме як блок нейронного оброблення (NPU), компонент CPU, так і NVIDIA RTX GPU, що містить тензорні ядра для оброблення AI. NPU допомагає розвантажити легкі завдання AI, а GPU забезпечує до 682 TOPS AI-продуктивності для більш вимогливих щоденних AI-процесів.



Вищий рівень прискорення AI, що забезпечується GPU, корисний для вирішення широкого спектра завдань, заснованих на AI, як-от відеоконференції з високоякісними AI-ефектами, потокове відео з підвищенням масштабу AI або швидша робота з генеративним AI та додатками для створення контенту.



Новий графічний процесор RTX 500 забезпечує до 14 разів більшу продуктивність генеративного AI для таких моделей, як Stable Diffusion, до 3 разів швидше редагування фотографій за допомогою AI та до 10 разів більшу графічну продуктивність під час 3D-рендерінгу, порівнюючи з конфігурацією тільки на CPU, що забезпечує величезний стрибок у продуктивності для традиційних і нових робочих процесів.



Графічні процесори RTX 500 і 1000 у компактних корпусах підвищують ефективність робочих процесів за допомогою штучного інтелекту для користувачів ноутбуків. Відеоредактори можуть спростити такі завдання, як видалення фонового шуму за допомогою штучного інтелекту. Графічні дизайнери можуть оживити розмиті зображення за допомогою штучного інтелекту. Професіонали можуть працювати на ходу, використовуючи AI для відеоконференцій і потокового мовлення вищої якості.



Для користувачів, які хочуть використовувати AI для просунутого рендерингу, науки про дані та глибокого навчання, NVIDIA також пропонує мобільні графічні процесори RTX 2000, 3000, 3500, 4000 і 5000 покоління Ada. Творці 3D можуть використовувати AI при придушенні шуму і суперсемплінгу з глибоким навчанням (DLSS) для візуалізації фотореалістичних рендерів у реальному часі. Підприємства можуть запитувати свої внутрішні бази знань за допомогою чатбот-подібних інтерфейсів, використовуючи локальні великі мовні моделі. А дослідники та науковці можуть експериментувати з наукою про дані, навчанням і налаштуванням моделей AI та проєктами з розробки.



Графічні процесори RTX 500 і 1000, засновані на архітектурі NVIDIA Ada Lovelace, додавають останні досягнення в тонкі та легкі ноутбуки, включно з:



RT-ядра третього покоління: у 2 рази більша продуктивність трасування променів, як порівняти з попереднім поколінням, для високоточного, фотореалістичного рендерингу.



Тензорні ядра четвертого покоління: у 2 рази вищі за продуктивність попереднього покоління, що прискорює глибоке навчання, висновки та творчі навантаження на основі AI.



Ядра CUDA покоління Ada: до 30% більше продуктивності обчислень із комою, що плаває, одинарної точності (FP32), як порівняти з попереднім поколінням, що забезпечує значний приріст продуктивності в графічних і обчислювальних навантаженнях.



Виділена пам'ять GPU: 4 ГБ пам'яті GPU для RTX 500 GPU і 6 ГБ для RTX 1000 GPU дають змогу користувачам запускати вимогливі 3D-додатки та додатки, засновані на штучному інтелекті, а також працювати з великими проєктами, наборами даних і прикладними робочими процесами.



DLSS 3: забезпечує прорив у графіці, заснованій на штучному інтелекті, значно підвищуючи продуктивність завдяки генерації додаткових високоякісних кадрів.



Кодер AV1: кодер NVIDIA восьмого покоління, він же NVENC, з підтримкою AV1 на 40% ефективніший за H.264, відкриваючи нові можливості для мовлення, потокового передавання та відеодзвінків.



Нові графічні мобільні процесори NVIDIA RTX 500 і 1000 покоління Ada будуть доступні цієї весни в мобільних робочих станціях від глобальних виробничих партнерів, включно з Dell Technologies, HP, Lenovo і MSI.

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