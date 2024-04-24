Seagate інформує про перший прибуток після пʼяти збиткових кварталів

24 апреля 2024 г., 17:50

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Компанія Seagate Technology повідомила про фінансові результати за третій фінансовий квартал, що завершився 29 березня 2024 року.

Дохід склав 1,66 млрд дол., перевершивши попередній прогноз в 1,65 млрд дол. Але ж цей показник нижчий на 11% ніж рік тому.

Компанія зафіксувала прибуток у розмірі 25 млн дол., що становить лише 1,5% від доходів, але контрастує зі збитками в 433 млн дол. минулого року за той самий період.

Seagate повідомила про перший прибуток після п'яти кварталів збитків поспіль, оскільки основні покупці збільшили свої замовлення на диски великої ємності. На останніх було зароблено 1,18 млрд дол. (на 4,3% менше, ніж у минулому році). Ще 297 млн дол. отримано на дисках старого типу (на 20% менше) і 178 млн доларів принесли корпоративні дискові системи та твердотільні накопичувачі (тут падіння на 30,5%).

За квартал було поставлено 99,1 ЕБ ємності, що на 16,5% менше, ніж рік тому, при середній ємності диска 8,7 ТБ, а тут на 7% більше, ніж рік тому, коли вона становила 8,2 ТБ.

«Дохід компанії Seagate у березневому кварталі зріс на 6%, а прибуток на акцію не за GAAP більш ніж подвоївся порівняно з грудневим кварталом, оскільки ми отримуємо вигоду від зростання попиту на хмарні технології, нашої суворої операційної дисципліни та дотримання цінової політики. Таке поєднання закладає основу для повернення до цільових показників рентабельності в міру відновлення ринків, - заявив Дейв Мослі (Dave Mosley), генеральний директор Seagate. - Такий конструктивний попит є дуже своєчасним, оскільки ми готуємося до нарощування обсягів виробництва наших продуктів Mozaic, в основі яких лежить провідна в галузі технологія HAMR».

У третьому фінансовому кварталі компанія отримала 188 млн дол. грошового потоку від операційної діяльності. Станом на кінець кварталу грошові кошти та їх еквіваленти становили 795 млн дол., а в обігу перебувало 210 млн випущених звичайних акцій.

Рада директорів компанії оголосила про виплату щоквартальних грошових дивідендів у розмірі 0,70 долара на акцію.

Компанія надає наступний прогноз на четвертий фінансовий квартал 2024 року: Дохід у розмірі $1,85 млрд, плюс-мінус $150 млн Розбавлений прибуток на акцію не за GAAP - $0,70, плюс-мінус $0,20

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