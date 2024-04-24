Генеративний АІ здатний значно спростити та прискорити розробку комп’ютерних ігор

24 апреля 2024 г., 16:35

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Команда українських інженерів GlobalLogic розробила демо гри, в якій за допомогою технологій штучного інтелекту неігрові персонажі (non-playable characters, NPC) можуть спілкуватися з гравцями та між собою. Така інновація пришвидшує створення ігор для розробників та дарує новий досвід для користувачів.

За прогнозами, ринок відеоігор з 2024 до 2027 рр. зростатиме на 8,76% щорічно. У 2027 році він сягне 363,20 млрд дол.

Розробка дозволяє створювати характер та мову персонажів ігор за допомогою генеративного ШІ. Через запит (промпт) персонажа можна наділити інтелектом, мотивацією та неповторною особистістю. Для цього достатньо задати характеристики, на кшталт: «Алан, друїд чарівного лісу, мудрий і сильний», «Фіона, королівський емісар зі східноєвропейським акцентом» або «італійський бос мафії старшого віку».

Це значно спрощує розробку ігор. Не потрібно детально прописувати всі можливі відповіді та реакції персонажу. Вони створюються автоматично згідно опису NPC. Персонажі будуть динамічно змінювати діалоги та дії під час живої гри.

Replica Studios поєднали технології генерації голосу та поведінки із моделлю Gemini Pro від Google та створили неігрових персонажів, наділених власною особистістю за допомогою штучного інтелекту.

Після цього, Інженери GlobalLogic створили демо-версію на основі найсвіжішої версії ігрового рушія Unreal Engine. В процесі розробки був використаний Vertex AI – фреймворк Google для машинного навчання.

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