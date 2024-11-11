Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro забезпечить роботу мережі в складних зовнішніх умовах

11 ноября 2024 г., 16:38

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Компанія МTI, офіційний дістрібьютор MikroTik в Україні, повідомила про початок продажу нового пристрою від цього вендора.

MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) — це потужний маршрутизатор з усепогодним корпусом, створений для експлуатації в складних зовнішніх умовах.

Як зазначається, він ідеально підходить для розміщення на телекомунікаційних вежах, стовпах або інших місцях з підвищеним впливом погодних факторів. Завдяки водонепроникному корпусу, цей роутер здатний працювати в широкому температурному діапазоні — від -40°C до +70°C.

PowerBox Pro має 5 гігабітних Ethernet-портів із підтримкою PoE (Passive PoE та 802.3af/at) на чотирьох портах (2-5), що дозволяє живити інші PoE-сумісні пристрої — IP-камери, точки доступу Wi-Fi та інше обладнання.

Потужний процесор QCA9557 на 800 МГц та 128 МБ оперативної пам’яті DDR2 забезпечують високу продуктивність та підтримку всіх функцій RouterOS Level 4.

Є SFP-порт для підключення до оптичних каналів зв’язку, що значно розширює можливості мережевого підключення.

Підкреслюється, що RouterOS Level 4 забезпечує розширений функціонал маршрутизатора: від розподілу пропускної здатності до створення VPN-тунелів, налаштування міжмережевих екранів, динамічної маршрутизації та HotSpot. Це дозволяє з легкістю контролювати доступ користувачів та безпеку мережі.

Завдяки компактним розмірам (125 x 52 x 225 мм) і можливості кріплення на щоглу чи стіну, PowerBox Pro чудово підходить для використання на відкритому повітрі. Менше кабелів — менше клопотів, адже PowerBox Pro дозволяє зменшити кількість блоків живлення, забезпечуючи енергоефективність вашої мережі.

MikroTik PowerBox Pro вже можна замовити у дістрібьютора.

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