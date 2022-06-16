Квартальні продажі десяти найкращих у світі розробників чипів досягли 39,43 млрд дол.

16 июня 2022 г., 9:35

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Згідно з останніми статистичними даними TrendForce, десять найкращих розробників чипів, які не мають свого виробництва, у першому кварталі заробили 39,43 млрд дол., демонструючи річне зростання на 44%.



У трійку лідерів увійшли Qualcomm, NVIDIA, Broadcom. Після придбання Xilinx компанія AMD випередила MediaTek та вийшла на четверту позицію. Крім того, згідно з відстеженням TrendForce тенденцій індустрії інтегральних мікросхем, заробітку Will Semiconductor і Cirrus Logic, було достатньо, щоб вперше потрапити до першої десятки.



Завдяки зростанню попиту на рішення для мобільних телефонів, IoT та автопрому у першому кварталі квартальний дохід Qualcomm досяг 9,55 млрд дол., демонструючи зростання на 52% у порівнянні з минулим роком.



Розширене застосування графічних процесорів у центрах обробки даних підвищило цю частину доходу NVIDIA до 45,4%, перевищивши долю у 45%, яка припадає на її ігровий бізнес. Загальний квартальний дохід компанії стрибнув на 53% до 7,9 млрд дол..

Продажі Broadcom від напівпровідникових рішень, включаючи мережеві системи, мікросхеми широкосмугового зв’язку, а також чипи для СЗД, були значними. Це забезпечило обсяг продажів на 26% більше, ніж рік тому - 6,11 млрд дол..



Дожавши бізнес Xilinx компанія AMD змогла заробити 5,89 млрд доларів, продемонструвавши зріст на 71%. Однак, навіть не враховуючи Xilinx, будо досягнуто значні продажі у 5,33 млрд дол. - завдяки зростанню у корпоративному напрямку та вбудованих і напівнастроєних системах.



Поставки процесорів серії Dimensity від MediaTek йшли у великому обсязі, і їх асортимент був успішно оптимізований, що підвищило дохід компанії на 32% до 5,01 млрд дол..



У цьому кварталі компанія Marvell вийшла на шосте місце, оскільки її придбання постачальника мережевих рішень для хмарних та граничних центрів обробки даних Innovium у жовтні минулого року сприяло щорічному зростанню доходів від рішень для ЦОД на 125%. Загальні продажі цього виробника зросли до 1,41 млрд дол., демонструючи найвищий стрибок серед всієї першої десятки - на 72%.



Тайванська Novatek, яка спеціалізується на контролерах для дисплеїв та різних SoC продемонструвала зростання на 38% до 1,28 млрд дол., попри те, що її виручка була заблокована через слабкий попит на панелі.



Ще одна компанія з Тайваню - Realtek - змогла компенсувати відносно слабкий попит на споживчі товари завдяки своєму портфелю комерційних продуктів, який включає чіпи Ethernet, контролери комутаторів і WiFi-рішення. Її загальний дохід був у розмірі 1,04 млрд дол., що на 27% більше ніж рік тому.



Will Semiconductor, новачок у списку, зі штаб-квартирою у Шанхаї, має 85,1% загального доходу від проєктування та продажів напівпровідникової продукції, серед якої CMOS-датчики зображення, драйвери для дисплеїв та аналогові мікросхеми. Хоча під впливом ринку мобільних телефонів дохід компанії впав на 9%, все ж заробленні 744 млн дол. дозволили їй посісти дев’яте місце у списку.



Що стосується Cirrus Logic зі штаб-квартирою в Техасі, то компанія має дві основні лінії продуктів: аудіочіпи та мікросхеми обробки змішаного сигналу. Після придбання Lion Semiconductor у липні минулого року Cirrus прискорила покращення свого бізнесу, підвищивши дохід на 67% у 1 кв. 2022 року до 490 млн дол. та посіла десяте місце.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист