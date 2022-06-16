СБУ заблокувала компанію, яка розробляла ПЗ для окупаційних адміністрацій на сході

16 июня 2022 г., 8:35

СБУ повідомила про блокування київської ІТ-компанії, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України.



Зокрема, мова йде про постачання ворогу рішень для збору комунальних платежів.



Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих «л/днр», які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України.



За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.



Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.



Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.



Серед головних «замовників» послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист