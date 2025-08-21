Квантова ера вже тут?

21 августа 2025 г., 18:38

0

Tweet

Квантова індустрія, що включає обчислення, комунікацію та сенсори, переживає справжній бум. Це не лише технологічні прориви, а й рекордні інвестиції, що підживлюють стрімкий розвиток стартапів. Завдяки цій динаміці квантові технології поступово виходять із наукових лабораторій і стають частиною глобальної економіки.





Незважаючи на те, що у 2023 році загальні інвестиції в квантові стартапи дещо знизилися (на 27%), загальний обсяг фінансування залишається вражаючим. У квантові обчислення було вкладено 6,7 млрд дол., у квантову комунікацію – 1,2 млрд дол., а в квантові сенсори – 0,7 млрд дол.. Інвестори продовжують демонструвати оптимізм щодо майбутнього цієї індустрії.





Прогнози щодо зростання ринку квантових обчислень виглядають ще більш вражаюче. За оцінками Fortune Business Insights, ринок зросте з 928,8 млн дол. до 6,5 млрд дол. до 2030 року, демонструючи сукупний річний темп зростання 32,1%. У довгостроковій перспективі, до 2040 року, ринок може сягнути від 45 до 131 млрд дол..





Хто ж ключові гравці в цьому сегменті?





Індустрія квантових технологій сьогодні – це симбіоз великих корпорацій та інноваційних стартапів. Такі гіганти, як Google, Microsoft та IBM, розробляють власне обладнання, програмне забезпечення та платформи. При цьому на ринку квантових обчислень вже існує понад 261 стартап, що пропонують рішення у цих сферах.





Багато компаній активно розвивають концепцію «Квантові обчислення як послуга» (QaaS), надаючи доступ до своїх хмарних платформ . Це дозволяє підприємствам і дослідникам використовувати потужність квантових комп’ютерів без необхідності купувати дороге обладнання.





Гонка за квантове лідерство відбувається по всьому світу. США очолюють рейтинг за кількістю патентів, тоді як Китай демонструє значні державні інвестиції та нарощує дослідницьку активність.





Франція, Німеччина, Великобританія та Нідерланди мають потужні державні програми фінансування та інноваційні центри. Євросоюз та Великобританія є лідерами за кількістю та щільністю кваліфікованих фахівців.





Індія запустила Національну квантову місію, а Ізраїль створив консорціум для дослідження кубітів.





Інноваційні кластери стають центрами розвитку квантових технологій, серед яких виділяються Париж, Делфт, а також дослідницькі центри в Хефеї (Китай) та Національному університеті Тайваню.





Попри стрімкий розвиток, квантова індустрія стикається з серйозними викликами: високою вартістю, труднощами з масштабуванням і потребою в корекції помилок. Найбільш критичною проблемою є дефіцит талантів. За прогнозами McKinsey, до 2025 року менше половини робочих місць у квантовій сфері будуть заповнені.





Однак хоча технологія ще перебуває на початковій стадії, у деяких сегментах її вже успішно застосовують її для вирішення надскладних завдань.





Фармацевтика: У сфері розробки нових ліків традиційні комп’ютери неспроможні моделювати поведінку складних молекул з потрібною точністю. Квантові обчислення дозволяють проводити більш точну симуляцію молекулярних взаємодій, значно прискорюючи процес відкриття нових медичних препаратів та персоналізованої медицини. Фармацевтичні гіганти вже співпрацюють з квантовими компаніями, щоб досліджувати нові сполуки та їх властивості.





Фінансовий сектор: Для банків та інвестиційних фондів надважливими є оптимізація портфеля, ціноутворення деривативів та виявлення шахрайства. JPMorgan Chase, наприклад, досліджує застосування квантових алгоритмів для оптимізації фінансових портфелів, що вимагає аналізу величезної кількості змінних. Квантові обчислення можуть швидко знайти оптимальні рішення, які є недоступними для класичних систем, дозволяючи максимізувати прибуток і мінімізувати ризики.





Коли ж квантові обчислення стануть мейнстримом? Експерти вважають, що для їхнього широкого впровадження може знадобитися ще 15-20 років, але корисні застосунки для вирішення конкретних завдань можуть з'явитися значно раніше. Таким чином, нинішня ера – це час активного розвитку, значних інвестицій та цілеспрямованої роботи над подоланням технічних викликів.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6