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Андрей Тищенко

Кто долго запрягает, тот вообще никуда не едет

21 декабря 2021 г., 11:25
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Основной приметой уходящего года стало резкое удлинение сроков поставок серверного и сетевого оборудования. Цены росли и раньше, а теперь пустились в пляс. В результате многие проекты отложены в долгий ящик. Некоторые просто сыграли в ящик.

Уже не имеет значения, виноваты поставщики чипов, контейнеровозы или американо-китайские торговые войны. Индустрия вошла в полосу турбулентности и никакие инициативы по строительству новых фабрик (TSMC в Японии и США, Intel в Малайзии) не улучшат положение дел в ближайшие пару-тройку лет.

Теряют сторонников целые производственные стратегии  -  как Just In Time (JIT), управление производством c поставкой необходимых комплектующих и материалов в нужном количестве, в нужное место и в нужное время. Для JIT нужна синхронизация потоков производственных процессов и потоков материалов. Нет материалов – нет производства. Примеры тому сейчас есть во всех отраслях.

Переосмысливаются и другие управленческие концепции. Взять бережливое производство (lean production). Для потребителя имеет значение не сам по себе конкретный продукт, а приносимая им ценность. Поток создания ценности для потребителя больше не определяется товарными прелестями, куда важнее способность поставщика предугадывать спрос и гибко на него реагировать. Перенос внимания с продукта на сервис отвечает общей идее «бережливости» - максимальной фокусировке на интересах и потребностях рынка. Когда надо «ехать» - не до «шашечек». Потери за счет простоев точно не создают ценности.

Хрупкость цепочек поставок заставляет всех участников рынка проявлять гибкость и сноровку. Горе компаниям -  заложникам стереотипов, процедуры и детального бюджетирования.

 

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