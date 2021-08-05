Коврики и площадки для беспроводной зарядки уходят в прошлое

5 августа 2021 г., 17:25

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В лабораториях по всему миру работают над совершенствованием технологий беспроводной зарядки, пытаясь распространить её за пределы зарядных ковриков и площадок. Однако наиболее распространенные решения используют сложные функции контроля и обнаружения, обычно с помощью камер или датчиков, что увеличивает габариты и стоимость зарядного устройства.

В финском Университете Аалто смогли обойти эту проблему: их новый передатчик создаёт каналы передачи энергии во всех направлениях, автоматически подстраивая их, если приёмные устройства находятся в движении. Телефоны, ноутбуки и всевозможные гаджеты, оснащенные новым приемником, могут одновременно получать энергию для зарядки аккумуляторов и для непосредственного функционирования — без физического контакта с ЗУ или фиксации в определённом месте.

«Для подключения к приёмникам, встроенным в устройства, вам не потребуется сложная электроника. Благодаря автоматической настройке, устройство можно свободно перемещать в обширной зоне действия зарядки», — объясняет доктор Прасад Джаятуратнаге (Prasad Jayathurathnage), научный сотрудник Университета Аалто.

Эффект самонастройки достигается за счёт особого способа намотки катушек, используемых в передатчике. Они создают два вида электромагнитных полей: одно направленное наружу, а другое — вокруг. Эти поля связывают приёмник с передатчиком для эффективной передачи энергии.

На расстояниях до 20 см эффективность действия передатчика достигает 90%. Авторы рассчитывают увеличить дальность пиковой эффективности, доработав экспериментальные образцы.

Уже запатентованной университетом Аалто технологии, вслед за успешной концептуальной демонстрацией предстоит пройти тесты безопасности. Нужно подтвердить, что электромагнитное поле, создаваемое передатчиком, не опасно для человека. Однако уже ясно, что электрическое поле — основная причина потенциально вредных эффектов — в этом решении минимально, поскольку зарядка базируется на применении магнитных полей.

Результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Transactions on Industrial Electronics 21 июля 2021 года.

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