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Qualcomm купит Veoneer за 4,6 млрд долларов

6 августа 2021 г., 9:25
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Qualcomm купит Veoneer за 4,6 млрд долларов

Компания Qualcomm заявила в четверг, что предложила 37 долл. за каждую акцию шведского производителя автокомпонент Veoneer и тем самым обошла на 18,4% канадскую Magna International. Как следствие, Qualcomm выплатит за приобретаемый актив 4,6 млрд долл.

Интересно, то в июле советы директоров Veoneer и Magna добрили сделку, которая оценивалась в 3,8 млрд долл.

Veoneer была образована в 2018 году на базе отпочковавшегося бизнеса из компании Autoliv , производителя подушек безопасности и ремней безопасности.

В последние годы активно растет спрос на передовые системы помощи водителю, известные в отрасли как ADAS (Advanced driver-assistance systems), которые добавляют различные функции, от предупреждения о столкновении до помощи при парковке. Некоторые системы собирают данные с камер и радаров для наблюдения за окружающей обстановкой, интерпретации ситуации и составления рекомендаций водителю.

Наблюдатели отмечают, что Qualcomm уже десять лет является поставщиком чипов для автопроизводителей, а в прошлом году запустила собственную линейку систем ADAS под названием Snapdragon Ride.

Qualcomm ранее в этом году подписала соглашение о сотрудничестве с Veoneer для разработки программного обеспечения и аппаратной платформы для систем помощи водителю.

«По мере того, как автомобильная промышленность продолжает трансформироваться, для автопроизводителей становится все более важным иметь партнера, который разрабатывает горизонтальные платформы, которые стимулируют инновации и создают условия для конкуренции», заявил генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон.

Уже очевидно, что полностью автономные автомобили вряд ли появятся в ближайшие годы, а вот функции вспомогательного вождения, такие как адаптивный круиз-контроль, встраиваются в новые автомобили большинством производителей.

Qualcomm надеется расширить свой бизнес по производству автомобильных чипов, создав открытые и конкурентоспособные платформы для автопроизводителей совместно с Veoneer.

Magna также была заинтересована в покупке Veoneer, поскольку пытается конкурировать с такими производителями ADAS, как Aptiv, Bosch и Continental, в намерении захватить большую долю в быстрорастущем бизнесе.

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