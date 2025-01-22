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Команда Київського авіаційного інституту стала переможцем хакатону NASA

22 января 2025 г., 16:35

Команда з Київського авіаційного інституту розробила застосунок NVS-knot, який інтегрує супутникові та гідрологічні дані для ухвалення рішень у сільському господарстві. Серед 15 тис. команд з усього світу NVS-knot посіли перше місце в категорії Galactic Impact.

NASA International Space Apps Challenge – конкурс, який обʼєднує розробників, дизайнерів, науковців та інноваторів з усього світу. За 48 годин учасники створюють інноваційні рішення для подолання викликів у галузі науки, технологій, екології та космосу.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

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