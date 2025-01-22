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Розширення чат-бота Gemini для сервісів Google стають доступні українською

22 января 2025 г., 15:35
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Розширення чат-бота зі штучним інтелектом Gemini стають доступні українською

Gemini – це особистий помічник зі штучним інтелектом, яким можна керувати голосом. Щоб зробити його ще доступнішим і кориснішим, розширення Gemini Extensions стають доступними більшістю мов, включно з українською, що полегшує доступ до інформації та виконання завдань у службах, програмах і інструментах Google. Крім того, Gemini Live стає доступним більшістю мов (функція вже є доступною українською), дозволяючи вести природні розмови різними мовами.

Відтоді як Google інтегрувала розширення безпосередньо в Gemini, люди почали виконувати більше завдань за допомогою програм і служб, якими вони вже користуються, як-от Gmail, Карти та YouTube. Нещодавно було оголошено про розширення можливостей для підключення більшої кількості застосунків та інструментів, зокрема Google Календар, Tasks, Keep, Utilities і YouTube Music. Тепер є можливість використовувати ці розширення на всіх мовах, які підтримує Gemini, включно з українською, що значно полегшить виконання завдань.

Поєднавши потрібну вам інформацію з інших інструментів, програм і служб, Gemini може допомогти виконувати завдання легше та швидше. Наприклад, завдяки розширенням можна попросити Gemini знайти рецепт лазаньї, надісланий на адресу Gmail, а також додати інгредієнти до вашого списку покупок у Keep.

Своєю чергою Gemini Live, що дозволяє людям вільно та природно спілкуватися з Gemini, тепер також можна буде використовувати будь-якою мовою, де доступний застосунок Gemini, щоб більше людей могли спілкуватися, співпрацювати та використовувати розмовний ШІ різними мовами.

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