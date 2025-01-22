Nvidia знову обійшла Apple і стала №1 компанією за капіталізацією

22 января 2025 г., 17:43

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Як зазначає СNBC, компанія Nvidia обійшла Apple за ринковою вартістю у вівторок, знову ставши найдорожчою публічною компанією у світі. І помітний розрив у показниках тільки збільшується.

Акції чипмейкера виросли більш ніж на 2% у вівторок, а сумарно у цьому році вони зросли майже на 5% - минулого року було 171%, а у 2023 рекордні 239%. Nvidia дуже вміло спіймала хвилю великого попиту на рішення штучного інтелекту.

Тим часом, у вівторок акції Apple впали на 3%. Цього року цінні папери компанії вже втратили 11% і це після зростання на 30% торік. Аналітики пояснюють це, що виробник iPhone розробив набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence для своїх телефонів і ноутбуків, але його бізнес не має такого ж рівня впливу на бум штучного інтелекту, як у Nvidia.

Там часом Nvidia зберігає переважну частку ринку графічних процесорів, які стали необхідними для розробки та розгортання програмного забезпечення АІ. Хоча зростання доходів компанії сповільнилися, вони все одно майже подвоїлися до 35,08 млрд дол. в останньому кварталі.

Нагадаємо, що Apple була першою компанією, яка подолала позначки у 1 трлн дол., 2 трлн дол. і 3 трлн дол. ринкової капіталізації. Перший раз Nvidia обійшла Apple по цьому показнику у червні, а потім знову у листопаді.

На момент закриття торгів у вівторок ринкова капіталізація Nvidia становила близько 3,45 трлн дол., тоді як Apple - 3,35 трлн дол., а Microsoft - 3,2 трлн дол. На цей момент, 22 січня, 17-40 показники відповідно - 3,59 трлн дол., 3,33 трлн дол., 3,27 трлн дол.

Основний покупець графічних процесорів Nvidia, компанія Microsoft заявила раніше цього місяця, що планує витратити 80 мільярдів доларів на центри обробки даних штучного інтелекту в 2025 фінансовому році.

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