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Kioxia выпустила самый тонкий встроенный SSD на 1 ТБ для смартфонов

3 марта 2021 г., 14:35
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Kioxia выпустила самый тонкий накопитель встроенной флэш-памяти 1 ТБ для смартфонов

Компания Kioxia объявила о начале пробных поставок накопителя UFS Ver. 3.1 емкостью 1 ТБ.

Корпус устройства имеет толщину всего 1,1 мм, что делает его самым тонким из доступных в данном формате с объемом 1 ТБ.

Используемые микросхемы памяти KIOXIA BiCS FLASH 3D и специальный контролер обеспечивают скорость последовательного чтения до 2050 МБ/с, а  последовательной записи - до 1200 МБ/с.

Мобильные устройства постоянно развиваются, и 5G-сети готовы обеспечить такие уровни скорости, масштабирования и сложности, каких раньше не было. Чтобы воспользоваться преимуществами подключения в новых сетях, а именно более быстрой загрузкой и сокращением времени задержки, требуется высокая производительность и низкое энергопотребление. Кроме того, 5G позволят пользователям быстрее загружать больше файлов и требования к хранилищу для смартфонов будут стремительно расти. Подчеркивается, что UFS от Kioxia емкостью 1 ТБ удовлетворяет этим запросам - обеспечивает сверхвысокую скорость чтения/записи, низкое энергопотребление, сокращенное время запуска приложений и высокую емкость хранилища.

Новый накопитель Kioxia поставляется с утилитой WriteBooster, которая повышает производительность произвольного чтения за счет использования памяти на стороне хоста для хранения таблиц преобразования логических данных в физические.

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