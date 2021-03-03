Арсенал Cisco Webex пополнился переводом на 100 языков в реальном времени

3 марта 2021 г., 13:05

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Cisco в полностью обновленном сервисе Webex представила функцию перевода с английского языка в реальном времени, доступную для пробного использования уже в этом месяце. Также компания существенно расширила языковую библиотеку, в которой ранее было немногим более десятка языков, — теперь их число перевалило за сотню.



Как отмечается, теперь участники Webex-совещаний смогут быстро выбрать нужный язык не только из наиболее распространенных (арабский, голландский, испанский, китайский, корейский, немецкий, русский, французский и японский), но и, например, вьетнамский, датский, малайский, турецкий и хинди.



Бизнес получает как экономические, так и кадровые преимущества. Организации могут привлекать лучших специалистов независимо от того, где они живут и на каком языке разговаривают. В недавнем исследовании интеллектуальных виртуальных помощников, проведенном компанией Metrigy, 24% респондентов указали, что более половины из не говорящих по-английски участников пользовались для перевода сторонними сервисами, что в среднем добавляло к стоимости проведения совещания $172. Интеграция интеллектуальных виртуальных помощников с функционалом перевода существенно сокращает и даже полностью устраняет эти издержки.



«Новый функционал Webex уравнивает шансы пользователей, говорящих на разных языках и живущих в разных регионах. Появление функции перевода в реальном времени — это еще один шаг в направлении инклюзивного будущего и важный компонент для повышения эффективности общения и сотрудничества в коллективах, — сказал Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco. — ИИ-технологии являются важнейшей составной частью популярных решений Cisco, где они обеспечивают бесшовную совместную работу, “умный” гибридный режим и интеллектуальное обслуживание заказчиков».



С начала пандемии Webex не только обеспечивал успешное функционирование бизнеса. Эту платформу использовали госструктуры для удаленного управления, врачи — для безопасного общения с пациентами, учителя — для дистанционного обучения. Нет никаких сомнений в том, что будущая трудовая сфера будет сочетать как удаленную работу, так и присутствие на рабочих местах – то, что мы сейчас называем гибридным рабочим режимом. У Cisco есть четкое представление о том, как заказчикам реализовать это уже сегодня, используя возможности решения Webex, которое радикально повышает эффективность как удаленного взаимодействия, так и персонального общения.



Расширенный функционал перевода в реальном времени Real-Time Translation с марта будет доступен в Webex для пробного использования, доступность для заказа открывается в мае.



Число переводимых диалектов ограничено.

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