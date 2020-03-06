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Kingston представила высокопроизводительные U.2 NVMe накопители для ЦОД

6 марта 2020 г., 14:25
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Kingston представила высокопроизводительные U.2 NVMe накопители для ЦОД

Компания  Kingston Digital объявила о старте продаж нового SSD для центров обработки данных — высокопроизводительного U.2 NVMe-накопителя DC1000M.

Как отмечается, представленная вслед за премьерной моделью линейки — загрузочных SSD DC1000B, данная новинка ориентирована на применение в серверах и системах хранения данных, требующих максимальной производительности накопителей и минимальных задержек при обращении к дисковой подсистеме. Решение отвечает строгим требованиям QoS, гарантируя предсказуемые латентность и скорость случайного обмена при разных рабочих нагрузках.

Выполненный в форм-факторе U.2 (2.5", 15 мм) с интерфейсом PCIe Gen 3.0 x4, накопитель SSD DC1000M сконструирован с использованием 3D TLC NAND флеш-памяти, он оснащен встроенной защитой от потери питания (PLP). Устройство  располагает ресурсом 1 DWPD4 на протяжении всего гарантийного срока службы, что вдвое превышает аналогичный показатель у модели DC1000B.

При этом, Kingston DC1000M обладает весьма высокой  производительностью с линейной скоростью до 3,1 ГБ/с и до 540 kIOPS2 — при мелкоблочном обмене (против 205 kIOPS у DC1000B). По заявлению производителя, накопитель может быть использован в широком спектре рабочих нагрузок: виртуализации, облачных сервисах, кешировании веб-хостинга, захвате и передаче медиа высокого разрешения, базах данных и многих других.

Практичный форм-фактор U.2 позволяет быстро интегрировать новые SSD  в серверы и массивы хранения данных, оснащенные корзинами с PCIe подключением. Для упрощения повседневного обслуживания, SSD DC1000M снабжены поддержкой «горячей» замены.

Новые твердотельные накопители Kingston DC1000M будут представлены в продаже с емкостью 960 ГБ, 1,92 ТБ и 3,84 ТБ. Все устройства обеспечены ограниченной 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.


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