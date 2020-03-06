Новый 43-дюймовый монитор Acer Predator обойдется в 38249 грн

6 марта 2020 г., 13:55

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Украинское представительство Acer сообщило о начале продаж нового монитора Predator CG437K P, которая оснащена экраном с самой большой диагональю в линейке Predator. Дисплей базируется на матрице VA с разрешением 4К UHD (3840×2160) с кадровой частотой 144 Гц и углами обзора 178°. Время реакции матрицы заявлено на уровне 1 мс (VRB). Экран имеет соотношение сторон 16:9.

Для модели заявлена поддержка 90% охвата цветового пространства DCI-P3. Среди ее особенностей стоит отметить поддержку стандарта VESA DisplayHDR 1000. Максимальная яркость достигает 1000 нит, а контрастность — 4000:1. Благодаря усовершенствованной функции AdaptSync монитор приспосабливается к частоте кадров выходного устройства, обеспечивает плавное и четкое воспроизведение изображения. Монитор предназначен для использования не только с ПК. Владельцы игровых консолей оценят преимущества Predator CG437K P, в частности наличие трех портов HDMI и разъем USB Type-C. В состав дисплея входят стерео-динамики мощностью 10 Вт.

Модель поддерживает ряд современных технологий энергосбережения. Для комфортного использования монитор оснащен датчиком света, который регулирует уровень яркости, автоматически настраивая его в соответствии с уровнем освещенности в помещении. Датчик присутствия переключает монитор в режим ожидания, когда поблизости никого нет, и активирует его при появлении пользователя. Predator CG437K P укомплектован пультом дистанционного управления, с помощью которого монитором можно удобно управлять, например, в гостиной. В дисплее также реализована технология RGB Light Sense, что позволяет подсоединить к монитору до четырех ленточных светильников LED и управлять режимами подсветки, в частности синхронизировать их работу с ритмом воспроизведением музыки. Лента LED RGB Light Sense идет в комплекте.

Ориентировочная розничная цена монитора Acer Predator CG437KP (UM.HC7EE.P01) — 38249 грн.

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