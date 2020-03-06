Британские инженеры приблизились к созданию органической батареи

6 марта 2020 г., 14:55

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В литий-ионных батареях используются токсичные тяжелые металлы, которые могут воздействовать на окружающую среду при извлечении из земли, их трудно безопасно утилизировать, а имеющиеся запасы невелики и сокращаются. Одним из них является кобальт, входящий в состав электродов.

Экологически безопасной и эффективной альтернативой кобальту может стать органический катодный материал, синтезированный группой из Йоркского Университета (Великобритания) под руководством профессора Томаса Баумгартнера (Thomas Baumgartner).

В исследовании, анонсированном на обложке мартовского выпуска журнала Batteries & Supercaps, была продемонстрирована способность нового материала сохранять стабильность на протяжении 500 циклов зарядки-разрядки.

Экспериментальные батареи с органическим композитным катодом на основе одностенных углеродных нанотрубок (SWCNT) обеспечивали вполне стандартное для сегодняшних батарей напряжение до 3,5 вольт. В отличие от неорганических электродов они не генерировали избыточное тепло при зарядке, поэтому скорость разрядки не приходилось ограничивать по соображениям безопасности.

Следующим шагом, по словам Баумгартнера, будет дальнейшее улучшение ёмкости. С этой целью его команда сейчас создаёт следующее поколение перспективных органических молекул.

«Электроды, изготовленные из органических материалов, могут сделать крупномасштабное производство, переработку или утилизацию этих элементов более экологичными, — говорит профессор. — Задача состоит в том, чтобы создать безвредные батареи, которые имели бы прежнюю или лучшую ёмкость».

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