Кількість викраденої хакерами криптовалюти подвоїлася до 1,38 млрд дол. в першому півріччі

9 июля 2024 г., 15:35

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Оцінки дослідницької фірми TRM Labs, яка займається блокчейном, показують, що хакери за період з 1 січня по 24 червня викрали криптовалюти на суму 1,38 млрд дол. – вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як і минулого року, кілька великих атак призвели до збільшення кількості викрадених криптовалют. Причому на п'ять найбільших інцидентів припадає 70% суми, викраденої в першому півріччі. В результаті поки що найбільшої крадіжки цього року з японської криптовалютної біржі DMM Bitcoin було викрадено біткоїнів на суму понад 300 млн дол.

За даними TRM Labs, основні вектори атак цього року включають компрометацію приватного ключа і seed-фрази – послідовності випадкових слів, які зберігають інформацію, необхідну для доступу до криптогаманця або його відновлення.

Хакери використовують викрадені приватні ключі або «отруєння» криптоадрес – коли зловмисники надсилають невелику кількість криптовалюти з гаманця зі схожою адресою, з наміром обдурити жертву і змусити її відправити кошти на неправильний гаманець.

Тобто фундаментальних змін у безпеці крипто-екосистеми не відбулося, а кількість та вектори атак не суттєво відрізняються з року в рік.

Все частіше об'єктами хакерських атак стають криптовалютні компанії. Нагадаємо, свого часу криптовалютна біржа Mt.Gox збанкрутувала у 2014 році після того, як внаслідок серії хакерських атак в неї було викрадено до 950 тис. біткоїнів.

У листопаді 2023 року близько 115 млн дол. було викрадено з біржі HTX і Heco Chain, двох криптоплатформ, пов'язаних з відомим підприємцем Джастіном Суном.

Тому криптовалютні компанії намагаються боротися зі зломами та експлойтами за допомогою багаторівневої стратегії захисту, включаючи такі заходи, як регулярний аудит безпеки та надійне шифрування. Не останню роль відіграють також навчання співробітників і впровадження комплексної стратегії реагування на інциденти.

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