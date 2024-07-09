Zapata AI та D-Wave Quantum співпрацюють у галузі генеративного AI

9 июля 2024 г., 14:35

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Компанії Zapata Computing і D-Wave Quantum оголосили про значне розширення спільного комерційного партнерства, покликаного прискорити розробку і впровадження інтегрованого квантового та генеративного AI на хмарній платформі Leap від D-Wave. Нова угода використовує запатентоване програмне забезпечення Universal Generative AI компанії Zapata для швидкого розроблення і спирається на хмарний квантовий сервіс реального часу Leap від D-Wave для підтримки квантового, гібридного квантового і класичного AI. Спільні розробки будуть спрямовані на поліпшення та підвищення енергоефективності навчання моделей, підвищення продуктивності моделей і синергетичне використання генеративного AI й квантової оптимізації.



"Ми розширюємо наше партнерство на ринку і в галузі технологій з лідером у сфері квантових обчислень та поглиблюємо стратегічну співпрацю між нашими командами", - сказав Крістофер Савойє (Christopher Savoie), генеральний директор і співзасновник Zapata AI. "На додаток до бізнес-цінностей, які ми надаємо клієнтам завдяки нашим пропозиціям Universal Generative AI, які об'єднують обчислювальні моделі даних часових рядів і оптимізацію великих мовних моделей, ця угода також дає змогу Zapata надавати цінні обчислювальні потужності, які так потребують підприємства, що розширюють свої інвестиції в додатки GenAI для розв'язання складних бізнес-завдань".



Розширення партнерства відбувається в той момент, коли квантові обчислення починають демонструвати, як вони можуть забезпечити більш точне та ефективне навчання моделей AI, а також використовувати прогностичні можливості AI для забезпечення більш оптимізованих бізнес-процесів. Квантові обчислення здатні підвищити ефективність AI для деяких корпоративних додатків і забезпечити стійкість, зниження витрат і операційну ефективність. Це означає, що квантові обчислення можуть допомогти прискорити розвиток AI для складних, масштабних обчислювальних моделей, глибокого навчання, опрацювання природної мови та комп'ютерного зору, не споживаючи при цьому величезної кількості енергії.



"Наша стратегічна співпраця з Zapata AI ще на один крок наближає нас до того, щоб надати нашим клієнтам перетворювальну сукупну міць універсального генеративного AI й квантових обчислень в єдиній хмарній платформі", - сказав д-р Алан Барац (Alan Baratz), генеральний директор D-Wave. "Компанія Zapata AI була піонером у галузі квантового генеративного моделювання понад п'ять років тому, задовго до того, як генеративний AI потрапив у заголовки газет і став основним пріоритетом для підприємств. Ми поглиблюємо наше партнерство з Zapata і використовуємо їхні найкращі в галузі алгоритмічні можливості та науковий досвід для виведення на ринок платформи GenAI на основі квантових технологій".



Комерційне розширення охоплює річну підписку на Orquestra, платформу розроблення та спільної роботи Zapata AI для створення і розгортання універсальних застосунків генеративного AI в масштабі підприємства, а також підтримку корпоративних рішень для дослідження варіантів використання, налаштування прототипів і пілотування застосунків.

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