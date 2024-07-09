Представлено найменшу міцну AI-систему з GPU Jetson AGX Xavier

9 июля 2024 г., 16:35

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Компанія Aitech Systems розробила компактну, міцну AI-систему з підтримкою CoaXPress (CXP), MIL-STD 1553, ARINC429 і ОС реального часу.



AItech A178-AV має два виділених рушії NVDLA (Nvidia Deep-Learning Accelerator), що забезпечують інтерфейс для додатків глибокого навчання AI. "Система на модулі" Jetson AGX Xavier GPU підтримує штучний інтелект, глибоке навчання, обробку відео та сигналів для наступного покоління авіонічних платформ.



Його графічний процесор Volta з 512 ядрами CUDA і 64 ядрами Tensor досягає 32 TOPS INT8 і 11 TFLOPS FP16 при високій енергоефективності, забезпечуючи всю необхідну потужність для локального опрацювання на основі AI там, де це необхідно, поруч із датчиками. A178-AV також оснащений двома виділеними процесорами NVDLA, що забезпечують інтерфейс для додатків глибокого навчання.



"AI в авіаційній електроніці продовжує ускладнюватися. AI-система малого формфактора, така як A178-AV, забезпечує потужні, ефективні та надійні обчислювальні рішення, починаючи з низького енергоспоживання, високошвидкісного збирання відео та інтерфейсів авіаційного зв'язку до високопродуктивних можливостей AI та операційної системи реального часу, створених для задоволення унікальних потреб експлуатації літаків у складних умовах", - сказав Ден Мор (Dan Mor), директор із продуктів і рішень в Aitech.



A178-AV - це модернізована система A178 COTS компанії Aitech, яка тепер оснащена CoaXPress (CXP), MIL-STD 1553, ARINC429 і операційною системою реального часу RedHawk.



Відеовхід CoaXPress надає системам авіоніки надійне, високопропускне, малосповільнене та економічно ефективне рішення для передавання відеоданих, необхідних для розв'язання таких завдань, як навігація, спостереження, допомога пілоту та ситуаційна обізнаність у процесі експлуатації літака.



Протоколи MIL-STD-1553 та ARINC 429 пропонують користувачам гнучке, надійне, детерміноване й економічно ефективне рішення для зв'язку в системах авіоніки, що робить суперкомп'ютер добре придатним для критично важливих аерокосмічних застосунків, де безпека, продуктивність і сумісність мають першорядне значення. Графічний процесор A178-AV Xavier забезпечує такий самий великий обсяг пам'яті, різноманітність інтерфейсів введення-виведення і високошвидкісне підключення 10Gb Ethernet, як і базова платформа A178.

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