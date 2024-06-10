Keysight та Ericsson продемонстрували мережу pre-6G

10 июня 2024 г., 15:35

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Прототип ранньої мережі 6G використовує стандартний стек протоколів Ericsson, адаптований до нових діапазонів спектра, з'єднаний із тестовою системою від Keysight Technologies. У ході демонстрації було встановлено зв'язок між тестовою базовою станцією Ericsson і емульованим користувальницьким обладнанням компанії Keysight, яка бере участь у кількох проєктах 6G по всій Європі.



Мережа дозволяє оцінити нові частотні діапазони для систем бездротового зв'язку 6G, щоб використовувати пропускну здатність та доступний спектр. Використання вищого спектра передбачає подолання низки проблем, пов'язаних із розробкою, включаючи добре відомі перешкоди, пов'язані з поширенням радіочастот у цих діапазонах.



Крім того, поточний стек протоколів 5G вимагатиме модифікації для підтримки ширшої смуги пропускання і більш високих частот, необхідних для додатків 6G, які ще не були протестовані або розгорнуті в реальному світі.



Демонстрація заснована на попередній стандартній концепції 6G компанії Ericsson, адаптованої до нових діапазонів спектра, і є першим кроком до перевірки стека протоколів 6G. Модифікований стек 5G був створений з використанням реального обладнання для встановлення з'єднання між базовою станцією та емульованим користувальницьким обладнанням. Почавши з простого цифрового інтерфейсу, команди спільно протестували різні аспекти протоколу у контексті ширшої смуги пропускання, продемонструвавши потенційну ефективність стека.



«Дослідження нових частотних діапазонів створює умови для співпраці, в яких різні гравці можуть об'єднатися для формування майбутніх контурів зв'язку та технологічних інновацій, забезпечуючи безперешкодну та стійку інтеграцію таких передових технологій у наш взаємопов'язаний світ», - сказав Фредді Сьодергрен (Freddie Södergren), віцепрезидент, голова підрозділу технологій та стратегії у галузі мереж бізнес-класу компанії Ericsson.



Джампаоло Тардіолі (Giampaolo Tardioli), віцепрезидент з технологій 6G та наступного покоління компанії Keysight, сказав: "Завдяки тісній співпраці з Ericsson протягом усього процесу розробки наші дві команди змогли швидко створити робочий зв'язок і продемонструвати доцільність цієї технології. Досвід допомагає нам гарантувати, що наші рішення підтримуватимуть 6G та будуть готові до того, щоб наші клієнти змогли першими вийти на ринок”.

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