Суперкомп'ютер КПІ тепер містить 3198 ядер

10 июня 2024 г., 16:35

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Ситуаційний центр КПІ від початку повномасштабного вторгнення виконує надважливі завдання, робить коротко та довгострокові аналізи в економічній соціальній та військовій сферах України. А завдяки благодійній допомозі Шефілдського університету його робота стане ще ефективнішою, оскільки за допомогою переданого обладнання було значно збільшено обчислювальну потужність встановленого в КПІ суперкомп'ютера.



За словами Вадима Кондратюка, проректора з адміністративної роботи КПІ ім. Сікорського, в результаті модернізації загальна кількість обчислювальних ядер суперкомп'ютера збільшилася до 3198 ядер, а обсяг оперативної пам'яті зріс до 31 ТБ. «Це дозволить можливість оперативно брати участь у виконанні стратегічних завдань із планування спеціальних операцій, що має наблизити Перемогу», - зазначив Вадим Кондратюк.



Повідомляється, що ця обчислювальна платформа увійде до складу до Національної грід-інфраструктури України та до європейської грід-інфраструктури. Це дозволить розподіляти завдання паралельних обчислень не тільки в рамках цього кластера, але й розподіляти їх на всі ті кластери які входять до Національної або європейської мереж. І це суттєво розширить можливості з розв'язання складних завдань.

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