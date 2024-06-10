Gartner: світовий дохід від продажів AI-чипів зросте на 33% у 2024 році

10 июня 2024 г., 14:35

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Згідно з останнім прогнозом Gartner, у 2024 році очікується, що світовий дохід від АІ-чипів складе 71 млрд дол., що на 33% більше, ніж торік.



«Сьогодні генеративний AI стимулює попит на високопродуктивні чипи в центрах обробки даних. У 2024 році вартість АІ-прискорювачів, що використовуються в серверах, які розвантажують обробку даних від мікропроцесорів, складе 21 мільярд доларів, а до 2028 року зросте до 33 мільярдів доларів», - зазначив Алан Прістлі (Alan Priestley), віце-президент-аналітик Gartner.



Gartner прогнозує, що поставки ПК зі штучним інтелектом досягнуть 22% від загального обсягу поставок у цьому році, а до кінця 2026 року 100% корпоративних систем будуть комп’ютерами зі штучним інтелектом. ПК зі штучним інтелектом оснащені нейронним процесором (NPU), що дозволяє їм працювати довше, тихіше і прохолодніше, а завдання штучного інтелекту постійно виконуються у фоновому режимі, створюючи нові можливості для використання штучного інтелекту в повсякденній діяльності.



Хоча дохід від продажів напівпровідникової продукції для АІ продовжуватиме зростати двозначними цифрами протягом прогнозованого періоду, у 2024 році динаміка буде найвищою за цей період.



За прогнозами, у цьому році дохід від продажів АІ-чипів для комп’ютерної електроніки складе 33,4 млрд дол., що становитиме 47% від загального доходу сегменту. Очікується, що у 2024 році дохід від продажів АІ-чипів в автомобільній електроніці досягне 7,1 млрд дол., а в споживчому сегменті - 1,8 млрд дол.



Хоча основна увага приділяється використанню високопродуктивних графічних процесорів для нових робочих навантажень АІ, найбільші гіперскейлери (AWS, Google, Meta і Microsoft) інвестують у розробку власних чипів, оптимізованих для завдань штучного інтелекту. Хоча розробка процесорів коштує дорого, використання спеціалізованих чипів може підвищити операційну ефективність, знизити витрати на надання послуг на основі АІ користувачам і зменшити витрати. «Оскільки ринок переходить від розробки до розгортання, ми очікуємо, що ця тенденція продовжиться», - сказав Прістлі.

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