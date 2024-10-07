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Sergey Petrenko

Каліфорнія не гальмуватиме прогрес у галузі AI на догоду безпеці

7 октября 2024 г., 17:25
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Губернатор Каліфорнії ветував закон штату SB 1047, який був присвячений безпеці AI і навколо якого багато місяців точилися дискусії. Закон вимагав від розробників великих AI-моделей проявляти «розумну обережність», щоб їхні технології не становили «необґрунтованого ризику заподіяння або істотного сприяння заподіянню критичної шкоди». Під такою шкодою розумілися кібератаки, які завдають збитків на суму щонайменше 500 млн дол або призводять до масових жертв. Розробники також мали переконатися, що їхній ШІ може бути відключений людиною, якщо почне поводитися небезпечно.

Проти закону виступали Google, Meta, Microsoft і OpenAI, до яких приєдналися також дрібніші компанії. Основні заперечення стосувалися того, що формулювання закону мають розпливчастий характер, водночас забороняючи розробникам випускати моделі, якщо існує «необґрунтований ризик». Невизначеність формулювань залишала велике поле для тлумачень і фактично давала змогу ускладнити роботу компаній, поки з питанням не розберуться в суді, наприклад.

Крім того, що закон стосувався б діяльності будь-якої великої компанії в галузі AI – вони всі розташовані в Каліфорнії, – він би фактично стосувався і діяльності тих компаній, які просто ведуть діяльність у штаті.

Каліфорнія не гальмуватиме прогрес у галузі AI на догоду безпеці

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