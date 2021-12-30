Baidu тестирует собственный вариант метавселенной

30 декабря 2021 г., 13:45

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В этот понедельник пекинский техногигант Baidu сделал свой первый шаг к созданию метавселенной, выпустив приложение под названием XiRang, которое открывает доступ к виртуальной реальности для владельцев смартфонов, компьютеров и VR-гарнитур.



Компания, иначе называемая китайской Google, провела конференцию внутри виртуального мира XiRang, участники которой во главе с соучредителем и генеральным директором Baidu Робином Ли (Robin Li) были представлены 3D-аватарами.



Эта платформа, название которой переводится как «Земля надежды», всё ещё находится в зачаточном состоянии. Выступая перед журналистами на более раннем мероприятии, вице-президент Baidu Ма Цзе (Ma Jie), сообщил, что для её полноценного запуска может потребоваться до шести лет.



Получить доступ к приложению XiRang пока могут пользователи только в Китае. XiRang позволяет им создавать цифрового персонажа и взаимодействовать с другими пользователями в трехмерном мире, например, в вымышленном городе. Они могут принимать участие в таких мероприятиях, как посещение виртуальных выставок или занятия дайвингом в цифровом бассейне.



Baidu заявляет, что с помощью её технологии одновременно сосуществовать в одном цифровом пространстве смогут до 100 тысяч пользователей.



Как и Baidu, другие китайские цифровые гиганты также имеют виды на метавселенную, которая, если верить прогнозам, однажды сможет вытеснить и заменить собой привычный всем Веб.



ByteDance, владелец TikTok, инвестировал в несколько компаний, работающих в этом секторе, в том числе в производителя гарнитур виртуальной реальности, Pico. А Tencent, опираясь на опыт в создании видеоигр, разрабатывает собственную платформу метавселенной.

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