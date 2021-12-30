 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 50 (1294)

19.12 - 26.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Baidu тестирует собственный вариант метавселенной

30 декабря 2021 г., 13:45
0 
 

В этот понедельник пекинский техногигант Baidu сделал свой первый шаг к созданию метавселенной, выпустив приложение под названием XiRang, которое открывает доступ к виртуальной реальности для владельцев смартфонов, компьютеров и VR-гарнитур.

Компания, иначе называемая китайской Google, провела конференцию внутри виртуального мира XiRang, участники которой во главе с соучредителем и генеральным директором Baidu Робином Ли (Robin Li) были представлены 3D-аватарами.

Эта платформа, название которой переводится как «Земля надежды», всё ещё находится в зачаточном состоянии. Выступая перед журналистами на более раннем мероприятии, вице-президент Baidu Ма Цзе (Ma Jie), сообщил, что для её полноценного запуска может потребоваться до шести лет.

Получить доступ к приложению XiRang пока могут пользователи только в Китае. XiRang позволяет им создавать цифрового персонажа и взаимодействовать с другими пользователями в трехмерном мире, например, в вымышленном городе.  Они могут принимать участие в таких мероприятиях, как посещение виртуальных выставок или занятия дайвингом в цифровом бассейне.

Baidu заявляет, что с помощью её технологии одновременно сосуществовать в одном цифровом пространстве смогут до 100 тысяч пользователей.

Как и Baidu, другие китайские цифровые гиганты также имеют виды на метавселенную, которая, если верить прогнозам, однажды сможет вытеснить и заменить собой привычный всем Веб.

ByteDance, владелец TikTok, инвестировал в несколько компаний, работающих в этом секторе, в том числе в производителя гарнитур виртуальной реальности, Pico.  А Tencent, опираясь на опыт в создании видеоигр, разрабатывает собственную платформу метавселенной.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  