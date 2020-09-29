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Sergey Petrenko

Эпичный суд. Онлайн-слушания

29 сентября 2020 г., 19:25

В американском суде прошли онлайн-слушания по иску Epic Games к Apple – в Твиттере есть прекрасный тред со стенограммой заседания.

Если коротко, то судья, рассматривающая иск, скорее склоняется к аргументам Apple, соглашаясь, что Epic сознательно нарушил правила App Store и должен был отдавать себе отчет в возможном ущербе. В ходе рассмотрение от неё поступило предложение к адвокатам Apple допустить Fortnite к размещению в AppStore при условии, что доход о продаж в приложении будет поступать на eScrow-счёт, замороженный на время разбирательства. Также она предложила подумать относительно слушания дела в суде присяжных.

В любом случае, дело будет готовиться к рассмотрению еще несколько месяцев, к январю будут подготовлены позиции сторон, а слушание по существу пока намечено на июнь-июль будущего года.

Эпичный спор 


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