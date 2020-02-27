Эксперты подводят нормативную базу под взаимоотношения людей с ИИ

27 февраля 2020 г., 15:25

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Сотрудниками Лондонского Имперского Колледжа (ICL) под руководством профессора Рафаэля Кальво (Rafael Calvo) разрабатывается нормативно-правовая база, с помощью которой государства могут свести к минимуму непреднамеренные последствия внедрения новых технологий для общества и благополучия человека. Часть их предложения с комментариями была опубликована в журнале Nature Machine Intelligence.

Проект под названием Human Impact Assessment for Technology (HIAT) предусматривает процедуру оценки взаимосвязанных аспектов социоэкономического, культурного и экологического воздействия новых разработок в области искусственного интеллекта и технологий.

В процессе такой оценки должны быть определены ответственные за контроль данных и соблюдение этических норм, а также те, кто понесёт ответственность, если что-то пойдёт не так.

«Мы стоим на пороге четвёртой промышленной революции благодаря быстрому развитию ИИ и технологий, но по мере того, как наши отношения с ИИ растут, увеличиваются и его возможности разрушительного воздействия на нашу жизнью — заявил Кальво. — Возьмем, к примеру, свидетельства того, как ИИ используется для манипулирования эмоциями, вниманием и поведением при голосовании, а также для принятия юридических, образовательных и кадровых решений».

По его мнению, HIAT способна помочь новым отраслям находить выход из этических тупиков, которые идут рука об руку с использованием ИИ и хранением больших объёмов данных.

«Нам нужны системы, подобные HIAT, чтобы по мере взросления ИИ обеспечить гражданам уверенность в том, что эта мощная новая технология будет в целом выгодна всем», — отметил Кальво.

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