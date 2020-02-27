Samsung Secure Element — встроенный «сейф» для смартфонов

27 февраля 2020 г., 14:45

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Компания Samsung Electronics представила решение для мобильных устройств Secure Element (SE) с сертификацией Common Criteria Evaluation Assurance Level 5+. Новая разработка включает чип S3K250AF и оптимизированное ПО, которое обеспечивает безопасность личных данных в изолированном хранилище.

«Эффективные меры безопасности стали ключевой особенностью современных «умных» устройств, поскольку в них хранятся ключи к личным данным пользователей, связанным с такими сервисами, как облачные хранилища и финансовые инструменты, — прокомментировал Донхо Шин, старший вице-президент по маркетингу подразделения System LSI в Samsung Electronics. — На протяжении многих лет Samsung разрабатывает такие решения информационной безопасности, как смарт-карты со встроенными электронными цепями, процессоры для IoT-устройств и другие полупроводниковые продукты, которые требуют надежной защиты. Наша готовая к использованию технология Secure Element не только обеспечит безопасность пользовательских данных, но и позволит по-новому применять мобильные устройства в повседневной жизни».

Новое решение Samsung — это специальный защищенный от несанкционированного доступа «сейф», отдельный от обычной мобильной памяти, такой как встроенное универсальное флэш-хранилище (eUFS). В нем хранятся конфиденциальные и криптографические данные пользователей — пин-коды, пароли и даже учетные данные криптовалюты.

Secure Element на базе чипа S3K250AF сочетает в себе микроконтроллер, улучшенную защиту на аппаратном уровне и оптимизированную ОС. Благодаря оборудованию с сертификацией для мобильных компонентов CC EAL 5+, а также специализированному программному обеспечению, решение гарантирует безопасность мобильных устройств. Притом что современные смартфоны или планшеты уже обладают надежной защитой от возможного взлома, специальный чип добавляет дополнительные контрмеры, чтобы обезопасить устройство от потенциальных атак, например, лазерных, реверс-инжиниринга или сбоев питания. Кроме того, Secure Element позволяет управлять неудачными попытками и предотвращать повторные атаки, принимая в качестве действительного только последний запрос аутентификации.

Новое решение Secure Element уже поступило в массовое производство и применяется в недавно анонсированных смартфонах Samsung Galaxy S20.

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