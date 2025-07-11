Українські IT-компанії сформували саморегулівну організацію у сфері AI

11 июля 2025 г., 12:25

Чотирнадцять українських IT-компаній створили першу в країні саморегулівну організацію у сфері штучного інтелекту, підписавши відповідний меморандум. Компанії розроблятимуть інноваційні продукти з дотриманням принципів безпечного використання AI, проголошених у Добровільному кодексі поведінки.

До складу організації ввійшли: Grammarly; MacPaw; LetsData; DroneUA; Winstars.AI; Gametree.me; YouScan.io; EVE.calls; Valtech; ЛУН; Yieldy; SoftServe; Uklon; Preply.

Згідно з меморандумом кожна компанія зобов’язується раз на рік або частіше подавати звіт з описом, як вона інтегрує етичні принципи в розробку, впровадження та використання штучного інтелекту.

Компанії-учасники самостійно контролюватимуть дотримання принципів використання AI. У цьому їм допомагатимуть Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) та IT Ukraine, які увійшли до Секретаріату організації.

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