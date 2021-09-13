Итоги недели: первый на Power 10; смарт-очки от Facebook; теперь доминирует MediaTek; эксперимент в Сальвадоре

13 сентября 2021 г., 2:30

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Неделя принесла ряд весьма интересных новостей, причем по разным флангам от потребительского до корпоративного.

Так IBM выпустила свой первый сервер на чипе Power 10. По утверждению компании, сервер E1080 с процессором IBM Power10 является одной из самых защищенных серверных платформ и призван помочь клиентам управлять безопасной и надежной облачной средой в масштабах всей ИТ-инфраструктуры. Новые улучшения аппаратного обеспечения дают рост производительности и масштабируемости до 50% по сравнению с предшественником IBM Power E980v. Сервер также имеет четыре ускорителя операций матричной алгебры на ядро, что в пять раз ускоряет задач ИИ. Плюс к этому в 2,5 раза более быстрое AES-шифрование. А благодаря тесной синергии с Red Hat сервер IBM Power E1080 обеспечивает в 4,1 раза более высокую пропускную способность контейнеров приложений OpenShift на ядро по сравнению с серверами на базе архитектуры x86. В рамках эталонного теста SAP Application Performance Standard сервер IBM установил рекорд для 8-сокетных систем, показав результат свыше 174 тыс. пользователей второго уровня SAP, что на 40% выше, чем у ближайшей x86-платформы.

На другом фланге анонсов - новость от Facebook. Компания совместно с Luxottica представила свой новый продукт - умные очки Ray-Ban Stories. При цене от $299 эти очки позволяют делать фотографии (2592x1944) и записывать видео (1184x1184 при 30 кадрах в секуду) с помощью голосовых команд или нажатия сенсора на правой дужке. У них также есть небольшие динамики, которые превращают устройство в наушники для прослушивания музыки и подкастов через Bluetooth со смартфона. А с помощью встроенных микрофонов можно разговаривать по телефону. Snap выпустила свои Spectacles в 2016 г, а Google Glass появились еще в 2013 г. Но последние так и не стали массовым продуктом, несколько опередив время, а Spectacles выглядят уж очень фриково. Так что очки Facebook в стиле Ray-Ban должны хорошо продаваться и, вполне возможно, придадут этому сегменту новый импульс.

Еще одно заметное событие уходящей недели - новость о MediaTek, которая взяла рекордную долю рынка процессоров для смартфонов. Глобальные поставки процессоров и систем на чипе для мобильных устройств во втором квартале выросли на 31% в годовом сравнении, согласно данным Counterpoint Research. При этом, как стало известно, в этом сегменте теперь доминирует MediaTek с долей в 43%. Как отмечается, успеху сопутствовали 5G-продукты компании в ценовом сегменте low-mid, плюс помогли все еще востребованные SoC стандарта 4G. На втором месте Qualcomm с долей 24%. Сохраняющийся высоким спрос на iPhone 12 позволил Apple сохранить третью позицию (14%) на рынке. На четвертое место, опередив Samsung, с долей в 9% вышла UNISOC. Ее продажи в первом полугодии выросли более чем в два раза. Пересмотр стратегии развития бизнеса смартфонов Samsung привел к сокращению подконтрольной Samsung Exynos доли до 7%. Ну, а доля Huawei, из-за торговых санкций, с чипом HiSilicon упала с 16 до 3%.

На этом фоне вполне понятно почему китайская SMIC инвестирует 8,87 млрд долл. в новый завод по выпуску полупроводников в Шанхае. Планируется, что на предприятии будет налажен выпуск чипов по нормам 28 нанометров. Стоит отметить, что SMIC частично поддерживается китайским государственным фондом. За последнее десятилетие правительство выделило из фонда десятки миллиардов, чтобы помочь китайским компаниям по производству микросхем конкурировать с глобальными игроками из Японии, Кореи и США. Но все пока не очень успешно.

Тем временем PayPal сообщил о покупке японского сервиса отсроченных платежей за 2,7 млрд долл. Тема «Buy Now, Pay Later» в последнее время становится все популярнее. Платформа Paidy, используя машинное обучение, определяет кредитоспособность потребителя по отношению к каждой покупке, а затем за секунды закрывает необходимые транзакции, гарантируя платежи продавцам. Япония является третьим по величине рынком электронной коммерции в мире, и покупка PayPal вполне оправдана.

Microsoft поглотила Clipchamp, австралийского разработчика средств редактирования видео. Редмонд утверждает, что «видео зарекомендовало себя как новый тип документа для бизнеса, большого и малого, используемого внутри и вне организаций для продвижения идей, объяснения процесса или общения с членами команды». Технология Clipchamp будет интегрирована со временем с Microsoft 365. Стоит отметить, что объявление Microsoft было сделано через три недели после того, как Adobe заявила о приобретении Frame.io за 1,275 млрд долл. Сама Microsoft в 2018 г. приобрела видео-стартап Flipgrid, ориентированный на образование.

Приобретенная ранее в этом году компания Volterra позволила F5 Networks нарастить выручку в третьем квартале финансового года на 12% до 652 млн долл. И показать чистую прибыль в размере 169 млн долл.

Квартальный доход вырос и у Nutanix - на 19% до 390,7 млн ​​долл. Правда убытки достигли 26 центов, впрочем аналитики прогнозировали потери на уровне 42 центов. Компания также сообщила о росте регулярной выручки по итогам всего 2021 финансового года на 7% до 1,39 млрд долл. Однако и убытки вросли за год с 872,9 млн долл. до 1,03 млрд долл.

Между тем на уходящей неделе происходили интересные события вокруг биткоин. На волне различных слухов и после принятия Сальвадором криптовалюты в качестве законного платежного средства в стране, биткоин вырос на 5% и достиг почти четырехмесячного максимума в 52 956 долларов, а затем упал на 11,1%, что стало самым большим падением с 2 июня. Эксперимент Сальвадора по превращению криптовалюты в законное платежное средство начался с проблем. Технологические сбои помешали его использованию, на фоне того, что в стране вспыхнули уличные протесты недоверчивых граждан. В общем система не выдержала даже такой минимальной нагрузки. Плюс к этому еще и регулирующий орган США по ценным бумагам заявил о намерении подать в суд на Coinbase Global, если криптовалютная биржа продолжит подготовку запуска программы, позволяющей пользователям получать проценты, предоставляя в долг криптоактивы.

Ну, и в заключение, новость из мира ИИ, почти будущего. Судья западного округа Виргинии, Леони Бринкема, поддержала решение патентного ведомства США отклонить заявки на изобретение, поданные от имени «творческой машины» под названием DABUS. В постановлении Бринкема заявила, что на вопрос, может ли машина искусственного интеллекта квалифицироваться как изобретатель в соответствии с патентным законодательством, ответ - «безусловно, нет». Создатель машины DABUS, Стивен Талер, подал заявку на получение патента от её имени в 2019 году. Представители Патентного Бюро США тогда пришли к выводу, что ИИ не может быть обладателем патента, поскольку не является индивидуумом. Сам Талер объяснял свои действия тем, что поскольку автором изобретений (речь просветовой бакен, который мигает для привлечения внимания и контейнер для напитков, «основанный на фрактальной геометрии») был ИИ, было бы некорректно их присваивать. Ранее Федеральный суд Австралии поддержал Талера с вердиктом: «изобретателем, в понимании (Патентного) Закона, может быть система или устройство искусственного интеллекта... Это соответствует Закону. И это соответствует продвижению инноваций». Так что пока «безусловно, нет», но уже не везде.

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