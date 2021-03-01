Итоги недели: HP выкупила у Kingston направлении HyperX; Eaton отдала за Tripp Lite 1,65 млрд долл.; у Seagate появился Lyve Cloud; квартальная выручка Nvidia достигла 5 млрд долл.

1 марта 2021 г., 3:48

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Начнем по традиции с событий, которые были наименее ожидаемы.

К таковым в первую очередь можно отнести сообщение HP о покупке подразделения Kingston по выпуску игровой периферии за 425 млн долл. Портфель продуктов HyperX, включая гарнитуры, клавиатуры, мыши, USB-микрофоны и аксессуары для консолей теперь будет укреплять «лидерство HP в сегменте персональных систем». Компания ожидает, что к 2024 г. мировой рынок периферийных устройств вырастет до 12,2 млрд долл., причем игровая периферия будет составлять непропорционально высокую долю этого роста, как отмечается. При этом Kingston сохранит линейки DRAM, флеш-устройства и SSD для геймеров и энтузиастов.

На уходящей неделе также стало известно, что Eaton приобретает Tripp Lite за 1,65 млрд. долл. Легендарный бренд ИБП, который со временем стал почти не заметен, по меньшей мере на нашем рынке. Tripp Lite была основана 100 лет назад, штаб-квартира компании находится в Чикаго. Отмечается, что продукция Tripp Lite используется в промышленной, медицинской и телекоммуникационной отраслях региона Северной и Южной Америки.

А теперь немного о квартальных итогах года, которые продолжали поступать и на этой неделе.

Так, уже упомянутая НР сообщила о росте продаж за отчетный период до 15,65 млрд долл. Причем подразделение Personal Systems увеличило выручку на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,6 млрд долл. В потребительском сегменте рост достиг 34%. По данным HP, общее количество единиц проданной техники выросло на 15%, при этом продажи ноутбуков выросли на 33%, а настольных ПК снизились на 23%. Продажи Chromebook увеличились в четыре раза за квартал, составив 16% от проданных устройств в группе. В группе печати HP также наблюдался рост - на 7% до 5 млрд долл.

Кстати, раз уж заговорили про ноутбуки и ПК - на уходящей неделе IDC представила итоги по украинскому рынку за 2020 г. Он сократился на 4,4% в годовом сравнении до 973 тыс шт. Из этого числа 581 тыс пришлось на портативные устройства, 63% из которых проданы были во втором полугодии. Весьма оптимистично IDC ожидает, что по итогам нынешнего года продажи достигнут 1,12 млн устройств, продемонстрировав рост на 15,3%.

Но вернемся к квартальным итогам компаний.

Выручка Nvidia за квартал в годовом сравнении выросла на 61% до 5 млрд долл. Чистая прибыль выросла на 51% до 1,457 млрд долл. Квартальные продажи направления Graphics составили 3,06 млрд долл., что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года. Подразделение решений для ЦОД показало рост на 91% в годовом сравнении до 1,95 млрд долл. Интересно, что по заявлению генерального директора Дженсена Хуанга, майнеры криптовалют не вносят заметный вклад в продажи. Хотя на днях Nvidia анонсировала новые видеокарты, предназначенные для майнинга Ethereum. В целом за год компания получила выручку 16,675 млрд долл., заметно больше на фоне 10,918 млрд долл., которые были в 2020 финансовом году. Чистая прибыль выросла с 2,796 млрд долл. до 4,332 млрд долл. Стоимость акций Nvidia выросла за последний год - более чем на 106%, ее капитализация сейчас составляет 329,49 млрд долл.

Квартальные продажи VMware выросли на 7% в годовом исчислении до 3,3 млрд долл., при этом чистая прибыль составила 2,21 доллара на акцию. При этом выручка компании от сервисов по подписке и SaaS увеличилась на 27% в годовом исчислении до 707 млн долл.

Компания McAfee, которая в прошлом октябре вернулась на биржу, сообщила, что ее выручка за четвертый квартал выросла на 14% за год до 777 млн долл., однако при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 73 центов на акцию.

Еще один производитель решений для ИТ-безопасности, компания Palo Alto Networks сообщила о выручке в 1 млрд долл., что оказалось на 25% больше, чем год назад. Это заметно превзошло прогнозы Уолл-стрит. Ожидается, что по итогам следующего квартала выручка составит 1,05-1,06 млрд долл., а за весь 2021 финансовый год компании - не менее 5,13-5,18 млрд долл.

Годовой доход Dropbox достиг 2 млрд долл. Впрочем, чистый убыток также не уменьшился -достиг 345,8 млн долл. Компания сообщила, что на данный момент число платящих пользователей сервиса составляет 15,48 млн по сравнению с 14,31 млн за аналогичный период прошлого года. Средний доход на одного подписчика за этот период врос с 125 долл. до 130,17 долл.

EPAM, чье подразделение «EPAM Украина» является крупнейшим в нашей стране разработчиком ПО, по итогам 2020 г. смогла выручить 2,66 млрд долл. Оборот за минувший квартал в годовом сравнении вырос на 14,3% до 723,5 млн долл. За год прибыль, рассчитанная в соответствие с GAAP, увеличилась на 25,3% по сравнению с 2019 г. и достигла 379,3 млн долл.

Между тем, появились слухи, что IBM готовит продажу подразделения медицинских технологий, Watson Health, годовой доход которого составляет порядка 1 млрд долл. В существенной степени портфель решений Watson Health слагается из активов, которые IBM получила в 2016 г. с покупкой Truven Analytics за 2,6 млрд долл. Как предполагают, Голубой гигант попытается продать Watson Health за более высокую цену, чтобы вернуть сделанные тогда инвестиции.

Bosch и Microsoft на уходящей неделе сообщили о подписании соглашения, в рамках которого будет разработана платформа для бесшовного подключения автомобилей к облаку. Как отмечается, цель этой коллаборации – упростить и ускорить разработку и установку автомобильного ПО на протяжении всего срока службы автомобиля в соответствии со стандартами качества индустрии. Новая платформа на базе Microsoft Azure будет включать программные модули от Bosch, позволит разрабатывать и устанавливать ПО в блоки управления и автомобильные компьютеры. Компании намерены сделать новую программную платформу доступной для первых прототипов автомобилей к концу 2021 г.

Seagate также думает про облака и представила новую платформу хранения как услуги Lyve Cloud. Решение состоит из набора аппаратных систем, программного обеспечения и услуг, призванных дополнить существующую облачную инфраструктуру предприятий. Платформа разработана в партнерстве с Equinix, занимающейся цифровой инфраструктурой и обладающей центрами обработки данных по всему миру. Seagate заявила, что Lyve предлагает конфиденциальность, отсутствие блокировки и сборов за исходящий трафик. А также позволяет клиентам сохранять полный контроль над своими данными, снижая совокупную стоимость владения для хранения массивных наборов данных.

Компании Kioxia и Western Digital тем временем объявили о разработке 162-слойной технологии флеш-памяти шестого поколения. Подчеркивается, что представленная трехмерная флэш-память шестого поколения отличается передовой архитектурой и обеспечивает до 10% выше плотность массива ячеек в поперечном направлении по сравнению с технологией пятого поколения. Этот шаг в области горизонтального масштабирования в сочетании с 162-слойной технологией позволяет уменьшить размер кристалла на 40% по сравнению с использующим 112 слоев процессом, который сейчас находится в массовом производстве. Команды Kioxia и Western Digital также применили размещение CMOS под массивом, что также снижает задержки в чтении на 10% по сравнению с предыдущим поколением чипов. Производительность ввода-вывода улучшена на 66%.

Toshiba не отстает в анонсах от своих конкурентов в сегменте HDD — она представила новую линейку накопителей MG09 с максимальной емкостью 18 ГБ. Эти жёсткие диски адаптированы для работы со смешанными рабочими нагрузками случайного и последовательного чтения/записи в обычных и «облачных» ЦОД. Утверждается, то используемая технология FC-MAMR помогает снизить показатель TCO и значительно уменьшить стоимость хранения 1 ГБ информации.

Раз уж заговорили об анонсах продуктов, Redmi рвется в лидеры и анонсировала свои флагманские смартфоны - K40, K40 Pro и K40 Pro+. Устройства оснащаются 6,67-дюймовой AMOLED-панелью с кадровой частотой 120 Гц, имеют аккумулятор 4520 мАч. Имеют вполне достойный дизайн и отличаются процессорами и набором датчиков в фотомодулях. Стартуют с весьма демократичных 310 долл

Huawei провела презентацию и обновила свой смартфон со сгибающимся экраном второго поколения. В представленном Mate X2 полностью сменен принцип раскрывания, который теперь схож на тот, что используется в Samsung Galaxy Fold. Увеличивающийся экран Huawei Mate X2 стал больше по сравнению с первой версией — теперь он имеет диагональ 8 дюймов при разрешении 2480×2200. Наружный экран при этом — 6,45 дюйма (2700×1160). Пока смартфон Huawei Mate X2 доступен только на китайском рынке, где в минимальной конфигурации обойдется в 2790 долл. Похоже основные продажи этого устройства будут лишь в Поднебесной.

Ну, и в заключение, новость от компании D-Wave, которая показала квантовое превосходство в 3 млн раз. На этот раз исследователи запрограммировали систему D-Wave 2000Q с низким уровнем шума для моделирования двумерного фрустрированного квантового магнита с использованием искусственных спинов. Отмечается, важность данного шага в том, что демонстрация была не синтетической, а на реальной проблеме физики и в сравнении со стандартным инструментом симуляции. Так что следим за дальнейшим прогрессом в этой области.

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