Итоги недели: HarmonyOS уже на смартфонах скоро; новый razr во второй итерации; контракт JEDI остается за Microsoft; системы охлаждения интегрируют в чипы

14 сентября 2020 г., 3:25

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Если бы не пара мероприятий и анонсов, уходящая неделя была бы уж совсем непримечательной.

Huawei провела сразу несколько онлайн-конференций. И на форуме для разработчиков была представлена весьма интересная информация про собственную ОС компании, которой лишь год от роду. Выпущена вторая версия HarmonyOS, включая SDK, документацию, инструменты IDE и эмулятор. Эта платформа все еще нацелена на использование в смарт устройствах, однако уже в декабре должен появиться ее вариант для смартфонов, а сами аппараты на ее основе — в начале следующего года. Код HarmonyOS будет публиковаться на OpenAtom Foundation. Было заявлено, что по своим скоростным возможностям HarmonyOS опережает другие мобильные платформы, включая Android. Кроме того, было объявлено, что экосистема Huawei Mobile Services уже охватывает 1,8 миллиона зарегистрированных разработчиков во всем мире, а магазин приложений Huawei AppGallery насчитывает более 96 тыс. и почти полмиллиарда активных пользователей.

На онлайн-презентации Huawei Seamless AI Life New Products Global Launch компания представила несколько новинок, но, пожалуй, наибольший интерес вызывал ноутбук Huawei MateBook X с 3K-дисплеем Infinite FullView. Этот ультралегкий лэптоп с диагональю 13 дюймов весит 1 кг, его габариты меньше листа бумаги формата A4, а толщина не превышает 13,6 мм.

Motorola, принадлежащая Lenovo представила следующую версию, год назад выпущенного, смартфона с гибким экраном razr 5G. Отмечается, что благодаря внешнему дисплею Quick View доступ к информации, приложениям и меню теперь стал намного проще. Можно оставаться на связи, отвечая на сообщения прямо с дисплея Quick View. Основной дисплей Flex View в развернутом состоянии имеет диагональ 6,2 дюйма и соотношению сторон 21:9 CinemaVision, использующийся в киноиндустрии. Шарнирная конструкция улучшена. А благодаря обновленному дизайну нижней части устройства размер razr 5G стал меньше, а качество связи увеличилась за счет размещения в ней двух из четырех антенн. Вопрос только в цене - на американском рынке новинка будет предлагаться за 1399 долл.

Кстати, на этой же неделе была представлена Android 11. Как сообщается, реализованные в последней версии ОС Android нововведения нацелены на то, чтобы было еще удобнее пользоваться самыми важными функциями смартфона. Например, стало проще управлять беседами, подключенными устройствами и настройками конфиденциальности. Теперь при использовании рабочим аккаунтом, отдел технической поддержки может управлять устройством, не отслеживая при этом личные данные и действия пользователя на телефоне.

Microsoft сообщила, что 10 ноября игровые консоли последнего поколения Xbox Series X и Xbox Series S станут доступны по всему миру. Xbox Series S, приставка без оптического привода, обойдется в 360 долл., а старшая модель — в 610 долл.

Еще одна новость, связанная с Редмондом - по результатам дополнительного аудита, обладателем оборонного контракта JEDI от Пентагона остается Microsoft. В марте этого года, в ответ на судебный иск Amazon Web Services, Министерство обороны США заявило, что произведёт повторную оценку принятого решения по облачному контракту длительностью 10 лет и бюджетом до 10 млрд долл. Неудовлетворённая таким исходом дела Amazon заявила о намерении продолжить борьбу.

Продолжая тему Пентагона, на уходящей неделе его представитель заявил, что Министерство обороны вместе с другими госучреждениями США рассматривает вопрос о включении SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) в так называемый «чёрный список». Эта мера позволит эффективно оградить сложными в получении лицензиями американских поставщиков SMIC, таких как Lam Research, KLA и Applied Materials, от торгового сотрудничества с крупнейшим китайским чипмейкером. За последние месяцы Минобороны США скомпилировало два списка китайских компаний, которые, как оно утверждает, принадлежат Народно-освободительной армии Китая или контролируются ею.

Тем временем в Европе, а точнее в Италии начинается проверка добросовестности контрактов iCloud, Google Drive и Dropbox. В общей сложности открыто шесть дел в ответ на жалобы о недобросовестной коммерческой практике и нарушениях законов страны о правах потребителей. Итальянский регулятор будет изучать вопрос о том, достаточно ли исчерпывающе три этих компании объясняли, как будут собирать и использовать в коммерческих целях данные пользователей.

Раз уж заговорили про ЕС, на этой неделе просочилась дополнительная информация о разработке европейского серверного чипа Rhea. Стало известно, что процессор от SiPearl, получит 72 процессорных ядра, причем используются новые ядра Arm Neoverse «Zeus», которые приходят на смену ядрам Neoverse N1 Ares, применяемым в серверных SoC Graviton2 от Amazon и Altra от Ampere. В конструкции Rhea также предусмотрена высокоуровневая гибридная подсистема памяти с контроллерами 4x HBM2E и 4–6 контроллерами DDR5. Линейка процессоров Rhea должна выйти на рынок в следующем году и производиться она будет по 6 нм технологии на мощностях TSMC.

На уходящей неделе стало известно, что Salesforce подписала соглашение о приобретении канадской Mobify. Отмечается, что Mobify предоставит Salesforce Commerce Cloud современное решение для создания витрин, которое позволит компаниям оперативнее и проще настраивать свои коммерческие возможности. Стоит отметить, что в 2015 г. Mobify поглотила украинскую компанию Jeapie, разрабатывавшую сервис для мобильного маркетинга.

Ну, и в завершение, новость из Инженерной школы Швейцарской Федеральной Политехники. Обычно электронные схемы и системы охлаждения для них создаются независимо, но исследователи из EPFL произвели революцию в этом процессе, объединив два этапа проектирования в один. Предложенная технология основана на интеграции микроканалов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, непосредственно внутрь полупроводникового чипа. Разработка должна способствовать созданию еще более компактных электронных устройств.

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