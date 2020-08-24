Итоги недели: IBM Power10 и удвоение квантового объема; ЦОДы принесли NVIDIA больше; TikTok для Oracle; 2 триллиона у Apple

24 августа 2020 г., 2:58

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Уходящая неделя принесла ряд интересных новостей. Но начнем с полупроводниковых.

IBM анонсировала чипы следующего поколения на базе своей фирменной архитектуры Power. Отмечается, что разработка Power10 шла более пяти лет, и они почти в три раза производительнее своих предшественников, которые были представлены в 2017 г. А на задачах, связанных с ИИ новые чипы в 20 раз быстрее, благодаря встроенному в процессор Matrix Math Accelerator. В них встроено аппаратное шифрование памяти, а технология Memory Inception позволяет кластерам на Power10 оперировать петабайтами памяти. Процессоры содержат 18 млрд транзисторов и производятся по технологии 7 нм на мощностях Samsung. Ожидается, что серверы на базе Power10 появятся на рынке во второй половине следующего года.

Продолжая развивать архитектуру Power компания IBM не забывает и более перспективных направлениях. На уходящей неделе она также анонсировала этапное достижение, приближающее к созданию крупномасштабного квантового компьютера. Удвоен квантовый объём 27-кубитного чипа Falcon - теперь он равен 64. IBM ранее поставила перед собой цель, как минимум, удваивать квантовый объём своего оборудования каждый год, и успешно справляется с этой задачей с 2018 г.

Тем временем калифорнийский стартап SiFive, работающий над коммерциализацией чипов с открытым исходным кодом RISC-V, получил дополнительные 60 млн долл. финансирования от SK Hynix и Saudi Aramco. Экосистема RISC-V призвана бросить вызов компании Arm, но пока это не очень удается.

Упомянутая выше Samsung Electronics представила технологию 3D-корпусирования микросхем, eXtended-Cube, которая должна обеспечить значительный прирост в скорости и энергоэффективности. В тестовом чипе X-Cube, построенном на базе 7-нм техпроцесса, используется технология TSV для размещения SRAM-памяти поверх логического кристалла, что позволяет высвободить место и размещать больше памяти при меньшей площади микросхемы.

Другой заметный корейский производитель полупроводников SK Hynix представила первые в мире NVMe SSD на базе 128-слойных микросхем 3D NAND TLC. Устройства выполнены в формате M.2, оснащены интерфейсом PCI Express 3.0 x4 и предлагаются в версиях объёмом 500 ГБ и 1 ТБ. Основу накопителей составляют контроллеры собственной разработки и небольшой буфер из памяти стандарта LPDDR4-4266. Заявленные производителем значения скорости последовательного чтения и записи достигают 3500 и 3200 Мб/с соответственно. Показатели произвольного чтения и записи находятся на уровне 570 и 600 тыс. IOPS. Накопители SK Hynix Gold P31 уже поступили в продажу. Так на Amazon модель на 500 ГБ предлагается за 75 долл., а версия объёмом 1 ТБ оценивается в 135 долл.

NVIDIA на уходящей неделе удивила квартальными результатами. И не только ростом за год выручки на 50% до 3,87 млрд долл, но и тем, что впервые доходы компании от решений для ЦОД превысили продажи игрового направления - 1,752 млрд долл. против 1,654 млрд долл. Выручка по направлению для центров обработки данных выросла за год на 167%, а по сравнению с предыдущим кварталом на 54%. Правда, стоит отметить, что впервые в общие показатели включены данные от приобретённой Mellanox, ее доля составила почти треть в рамках рассматриваемого сегмента.

Amazon подняла стоимость акций Rackspace, появившимися слухами о возможных инвестициях в этого интегратора облачных услуг. Ожидается, что частью сделки будет приобретение Amazon миноритарной доли в Rackspace. Это должно укрепить связи между двумя компаниями, которые являются давними партнёрами. Rackspace не только помогает предприятиям переносить их данные на платформу AWS, но и оказывает аналогичные услуги миграции на Google Cloud и Microsoft Azure. Интересно, что инвестиционный фонд Apollo поглотила ADT за 7 млрд долл. в том же 2016 г., когда приобрел и Rackspace, выкупив заёмные средства за 4,7 млрд долл. Таким образом, если сделка Rackspace с Amazon состоится, она станет зеркальным повторением уже проведенного выкупа акций АDT со стороны Google.

Перипетии вокруг TikTok продолжаются, появилась информация, что уже и Oracle включилась в борьбу за этот актив. В общем контексте стоит отметить, что Ларри Элиссон, глава Oracle, один из немногих, кто открыто поддерживал Дональда Трампа в период его избрания на пост президента США. Но вопрос - зачем компании, которая работает исключительно с корпоративным сегментом нужен TikTok? Некоторые наблюдатели предполагают, что Oracle нужны данные о пользователях, собираемые TikTok, которые можно будет использовать для улучшения маркетинговых продуктов.

Между тем капитализация Apple достигла отметки в 2 триллиона долларов - около 11 часов утра по восточноевропейскому времени в прошедшую среду. В этот момент цена акций компании составила знаковые 466,77 долл. Это событие произошло чуть более чем через два года после того, как в августе 2018 г. Apple стала первой в мире компанией с оборотом в 1 триллион долларов. С начала нынешнего года ее акции выросли примерно на 60%., а в годовом сравнении — на 120%. Стоит сказать что в среду к закрытию биржи капитализация Apple чуть уменьшилась — до 1, 96 трлн, но по итогам недели все же составила 2,13 трлн.

Ну, и в заключение про Facebook. Согласно отчету, опубликованному ресурсом правозащитных кампаний, Avaaz, несмотря обещаниям Марка Цукерберга положить конец теориям заговора и дезинформирующим новостям, алгоритмы соцсети преимущественно направляли посетителей к сайтам, распространяющим опасные фальсификации. Исследование показало, что глобальная сеть из 82 сайтов, занимающихся фальсификацией информации о здоровье, за прошедший год генерировала 3,8 млрд просмотров на Facebook. На основании многих обнаружившихся фактов, Avaaz делает вывод, что собственные внутренние системы Facebook неспособны оградить пользователей от дезинформации о здоровье даже в ответственное время, когда сама эта компания пообещала обеспечить им «безопасность и информированность». Facebook сегодня — это своеобразная газета «Правда». Широким массам трудящихся ведь нужно откуда-то регулярно черпать «правдивую», но при этом отцензурированную информацию.

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