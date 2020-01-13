Итоги недели: принесенное CES 2020; купленная за 5 млрд долл. Veem; первые модули DDR5; Xerox уже не увидит Fuji

13 января 2020 г., 4:27

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Уже традиционно с самого начала года подводим итоги не одной недели, а двух прошедших, в силу понятных причин. И уже традиционно главные новости в этот период приходят с CES из Лас-Вегаса. Итак, что же в этом году показали интересного на этой “глобальной ярмарке устройств для потребителей”.

Оставим в стороне различные мелкие гаджеты, кухонные комбайны, устройства для плотских утех и всевозможные самокаты (в этом году даже Sony не удержалась и представила свой концепт электроавтомобиля, видимо в спешке опередить купертиновцев).

Начнем с ноутбуков. Практически все основные производители этих устройств представили что-то новое - в большинстве своем это просто обновления линеек, переведенных на чипы Intel 10-го поколения, изредка сдобренных 5G-модулями и Wi-Fi 6. Но были и весьма экзотические экземпляры.

Lenovo обнародовала полную информацию о своем ноутбуке с гибким экраном ThinkPad X1 Fold. В полноэкранном режиме X1 Fold подходит для работы с визуальным контентом благодаря POLED-экрану с диагональю 13 дюймов.Дисплей можно сложить пополам и использовать как планшет, или согнуть и читать как «книгу». В режиме ноутбука пользователи могут работать с двумя независимыми экранами. Такой формат дает возможность проводить видеозвонок на верхнем экране, одновременно редактируя презентацию на нижнем. При работе в офисе к X1 Fold можно подключить полноразмерную клавиатуру, мышь или второй дисплей через разъем USB Type-C.

Но на этом компания Lenovo не остановилась и представила ноутбук ThinkBook Plus. Его отличительной особенностью является дополнительный экран на верхней крышке. По замыслу разработчиков, основной 13,3-дюймовый дисплей с поддержкой технологии Dolby Vision на базе IPS-матрицы с разрешением Full HD (1920×1080) предназначен для выполнения ежедневных задач. А дополнительный экран позволит просматривать важные оповещения даже с закрытой крышкой ноутбука. Кроме того, отмечается, что 10,8-дюймовый экран E-Ink может использоваться и для записей (с помощью стилуса). Кроме того, ноутбук поддерживает функцию Modern Standby, которая выводит устройство из спящего режима менее чем за полсекунды и позволяет получать электронную почту и оповещения, даже с закрытой крышкой.

И это еще не все из диковинок от Lenovo. На выставке компания представила устройства ThinkSmart для работы с Microsoft Teams. Новый конференц-хаб на базе процессора Qualcomm APQ8053 позволяет пользователям управлять аудио- и видеозвонками в рабочем пространстве Teams. Пользователь может за считанные секунды начать онлайн-встречу или присоединиться к конференции лишь одним прикосновением к встроенному сенсорному дисплею. Bluetooth-гарнитура поможет устранить фоновый офисный шум и обеспечить конфиденциальность. Пользователи могут установить пин-код и использовать шторку камеры для дополнительного уровня защиты. В общем такое специализированное отдельное устройство, посмотрим как его воспримет рынок. Ну, а сейчас вернемся к ноутбукам.

Из всей череды представленного Acer стоит, пожалуй, выделить ConceptD 7 Ezel — новый ноутбук-трансформер - фирменные шарниры Ezel обеспечивают пять рабочих режимов: «Демонстрация», «Смешанный», «Стенд», «Планшет» и «Дисплей». В новинке используется IPS-дисплей с разрешением 4K (3840×2160) и максимальной яркостью 400 нит. Он прошел заводскую калибровку для соответствия требованиям системы согласования цветов PANTONE.Ноутбуки оснащены сенсорными дисплеями с поддержкой пера Wacom EMR, которое входит в комплект. Несмотря на слово “концепт” в названии устройство поступят в продажу уже во второй половине текущего года.

Из представленного Dell стоит отметить обновленный XPS 13, который теперь оснащен безрамочным дисплеем InfinityEdge - предложенная конструкция позволила вместить 13,4-дюймовый экран в 11-дюймовом форм-факторе. Среди особенностей новинки также - клавиатура от края до края, большая сенсорная панель и возможность поднимать крышку одной рукой.

Asus в рамках CES 2020 сделала ставку на игровые устройства и представила новый игровой ультратонкий ноутбук Republic of Gamers Zephyrus G14. Его толщина менее 20 мм, а конфигурация включает процессор AMD Ryzen 4000 и видеокарту вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2060. Обращает внимание тот факт, что тайваньский производитель, очень тесно многие годы сотрудничавший с Intel, выбрал для такого анонса чип AMD. Это еще подливает масла в огонь по поводу процессорной лихорадки гиганта.

Кстати, Intel в Лас-Вегасе провела большое мероприятие с основным акцентом на AI, но еще анонсировала мобильный чип Tiger Lake и Thunderbolt 4. Компания заявила, что благодаря оптимизациям, реализованным в процессоре, ускорителях искусственного интеллекта и интегрированной графике с производительностью дискретного уровня на базе новой графической архитектуры Intel Xe, платформа Tiger Lake способна обеспечить двузначный прирост производительности. Кроме того речь идет о 4-кратном увеличении пропускной способности USB3 благодаря новому интегрированному интерфейсу Thunderbolt 4.

Как и Intel основной упор на AI в своей масштабной презентации сделала и Bosch. Ее руководители заявили, что начиная с 2025 года каждый продукт Bosch будет либо содержать искусственный интеллект, либо будет разработан или произведен с его помощью. Bosch планирует каждый год инвестировать 3,7 млрд евро в разработку ПО, в настоящее время компания уже намерена задействовать более 30 тыс. инженеров-программистов и тысячу сотрудников, работающих в области ИИ. Кроме того, немецкий производитель создал комплексную программу обучения и в ближайшие два года планирует подготовить около 20 тыс. своих сотрудников к работе с искусственным интеллектом.

Если уж упомянули чуть ранее концепты, то стоит упомянуть поданного с большой интригой накануне CES анонса OnePlus Concept One. На деле же оказалось, что это смартфон, оснащенный электрохромным стеклом, но не на фронтальной поверхности, как некоторые ожидали, а на задней. Использование такого стекла позволяет скрывать блок основных камер в момент, когда не выполняется фотосъемка. Ну, и еще один момент - Concept One был разработан совместно с McLaren и выполнен в стиле McLaren 720S с сигнатурой Papaya Orange в коже.

Что же до мониторов. Тот тут стоит отметить анонс Nvidia и ASUS дисплея G-SYNC с кадровой частотой 360 Гц. Звучавшую со всех сторон мантру про 8К и грядущий Micro LED.

Samsung представила монитор Odyssey G9 с диагональю 49 дюймов и рекордно высокой изогнутостью (радиус изгиба 1000 мм/1000R). И как отмечается это первый в мире игровой монитор с разрешением Dual Quad High Definition (5120×1440 точек) с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), соотношением сторон 32:9, кривизной экрана 1000R и пиковой яркостью 1000 кд/м2.

Western Digital в Лас-Вегасе продемонстрировала самый емкий в мире портативный SSD USB 3.1 Gen 2 размером с ладонь, который может хранить до 8 ТБ информации. Объединяя свои знания в области флэш-технологий и дизайна, компания выводит на рынок продукты, которые отвечают сегодняшним нуждам потребителей. Также был представлен цельнометаллический флеш-накопитель, который может со смартфонами, планшетами и ноутбуками, оснащенными USB Type-C и компьютерами с USB Type-A. Емкость этой флешки составит до 1 ТБ.

Буквально в период проведения выставки пришла информация о том, что из-за пожара японский завод Kioxia (бывшая Toshiba Memory) приостановит производство NAND на две недели. Аналитики предполагают, что следствием простоя Fab 6 станет снижение объема глобальных поставок NAND в первом квартале почти на 1%. Даже до этого происшествия для флэш-памяти NAND прогнозировался рост цен в 2020 году на 40%. Теперь эта тенденция проявится для OEM-рынка и каналов поставок еще более явно. Стоит напомнить, что Kioxia занимается контрактным выпуском 64- и 96-слойной флэш-памяти со своим партнёром, Western Digital.

Но вернемся в Лас-Вегас. Компания Panasonic на выставке представила первые в мире очки виртуальной реальности, поддерживающие изображение сверхвысокой четкости и High Dynamic Range (HDR). Отмечается, что скорый ввод в эксплуатацию систем 5G может спровоцировать появление множества принципиально новых коммерческих сервисов, в т.ч., использующих возможности VR – например, просмотр спортивных событий или виртуальный туризм.

На этом, пожалуй, завершим экскурс на CES, все представленное, даже самое интересное уж очень сложно уместить в один пост. Что же важного произошло помимо выставки?

Micron на уходящей неделе первой из поставщиков памяти начала выпуск образцов модулей DDR5. Компания утверждает, что DDR5 превосходит по производительности DDR4 более чем на 85%.Скорость передачи данных у DDR4 варьируется от 1600 до 3200 мегатранзакций в секунду (MT/sec). DDR5 увеличивает её до 3200-6400 MT/sec. На 3200 MT/sec, DDR4 имеет эффективную пропускную способность 134,3 ГБ/с, DDR5 3200 обеспечит 182,5 ГБ/с.

Неожиданная новость пришла от Veeam Software. Компания официально сообщила о том, что приняла предложение венчурного фонда Insight Partners, который готов выкупить ее активы за 5 млрд долл. Стоит напомнить, что Veeam была основана в 2006 г. Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым, которые в 2004 г. уже продали Quest Software за 115 млн долл. свой предыдущий стартап Aelita Software. После покупки Veeam Software станет полностью американской компанией (сейчас ее штаб-квартира находится в швейцарском городе Бар). Кроме того, в компании сменится руководство.

Ну и в заключение, еще одна новость про сделку, правда так и не состоявшуюся. Речь про аннулированное соглашение Xerox и Fujifilm Holdings. Последняя на днях объявила о полном разрыве с американской компанией и переименовании Fuji Xerox в Fujifilm Business Innovation с апреля 2021 г. Совместное предприятие было образовано, в 1962 г. и было весьма успешным на протяжении более 40 лет. В рамках ранее существовавших договоренностей между партнерами операции Fuji Xerox были ограничены только азиатско-тихоокеанским регионом. Выручка Fuji Xerox в 2018 г. составляла 9,3 млрд долл. Теперь же американской компании придется с нуля развивать собственную партнерскую сеть на этих рынках и напрямую конкурировать с японским производителем. В результате этого противостояния скорее всего выиграют только конкуренты бывших партнеров.

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