Panasonic випускає захищений ноутбук Toughbook 40

30 мая 2022 г., 13:45

0

Tweet

Як повідомляє видання Newatlas, компанія Panasonic анонсувала модульний 14-дюймовий Toughbook 40.



Як підкреслюється цей захищений ноутбук призначений для людей, які працюють в екстремальних або небезпечних умовах, він має міцне шасі з магнієвого сплаву з вбудованою ручкою та посиленими кришками портів, що замикаються.



Апарат сертифікований на міцність MIL-STD-810H і MIL-STD-461H, що означає, що він пройшов випробування на падіння з висоти 1,8 м, захищений від проникнення води та пилу за стандартами IP66, може витримувати високі та низькі температури.



Попри те, що він має більший дисплей, ніж попередні покоління, Toughbook 40 тепер більш ніж на фунт легше – вага його становить 7,4 фунта (3,35 кг). Екран являє собою 14-дюймову сенсорну IPS-панель Full HD з яскравістю 1200 ніт для читання на вулиці. Ноутбук оснащений першою 5-мегапіксельною веб-камерою у своєму класі, яка оснащена затвором конфіденційності, ІЧ-функцією для розпізнавання обличчя Windows Hello.



Ноутбук базується на процесорах Intel Core i5 або i7 11-го покоління з інтегрованою графікою UHD – з можливістю оновлення до Iris Xe або окремого графічного процесора AMD. Підтримується до 64 ГБ оперативної пам’яті та 2 ТБ SSD-накопичувача з шифруванням. І як додатковий захід безпеки, новий Toughbook поставляється з Secure Wipe, щоб стирати вміст диска за секунди.



Bluetooth 5.1 і Wi-Fi 6 доступні в стандартній комплектації з можливістю мобільного підключення через модем 4G (LTE/LTE-A) або 5G (mmWave/C-band/Sub6). Також можна налаштувати спеціальний модуль GPS. Є також купа портів USB (включаючи підтримку Thunderbolt 4), на додаток до HDMI, Gigabit Ethernet LAN, слот для microSD і дві SIM-карти.



Повідомляється, що Toughbook 40 має перші в галузі чотирипрохідні роз’єми, а також є першим, що пропонує програмний вибір роз’ємів для кожної антени.



Клавіатура з підсвічуванням і кнопка живлення спростять користування приладом в складних умовах освітлення.



Ноутбук має вісім компонентних модулів, які можна замінити користувачем, включаючи акумулятор, пам’ять, накопичувач і клавіатуру.



Toughbook 40 працює під Windows 10 або 11 Pro, може бути доповнений дисководом Blu-ray або DVD і забезпечує до 36 годин автономної роботи в польових умовах, якщо користувач носить з собою додатковий другий акумулятор.



“Це наш найнадійніший ноутбук Toughbook, який коли-небудь був, і він був розроблений та розроблений унікально для клієнтів на підприємствах, у державному секторі та федеральних установах, використовуючи їхні прямі відгуки та досвід, щоб забезпечити рішення світового класу, що поєднує апаратне забезпечення, програмне забезпечення, аксесуари та професійні послуги” - сказав Крейг Джаковскі з Panasonic America.



Стартова ціна Toughbook 40 починається з 4899 доларів на ринку США і незабаром вже надійде в продаж.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист