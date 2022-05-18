«IT по-новому»: як реалізувати HR та Payroll-процеси для «Дія.City» в ERP-системі від Microsoft - 26 травня 

18 мая 2022 г., 16:53

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Українська цифрова економіка динамічно розвивається всупереч складним зовнішнім обставинам. У 2022 році вона отримала вираження у законодавчім оформленні та набула свого власного правового режиму та спеціальних умов ведення IT-бізнесу.

Для компаній, що вирішили набути статусу резидентів «Дія.City», буде діяти спеціальний режим оподаткування та організації праці між роботодавцем та співробітниками.

У системі SMART Payroll, що базується на ERP від Microsoft, вже адаптовано всі опубліковані на сьогодні умови ведення HR- та Payroll-процесів для резидентів «Дія.City». Саме тому на вебінарі спеціалісти SMART business продемонструють функціональність, що дає змогу вже сьогодні вести в системі кадрові та зарплатні процеси для IT-компаній.

Ви дізнаєтесь:

Як оформити приймання на роботу різних категорій працівників до компанії-резидента «Дія.City»? Як організувати ведення кадрового обліку в ERP-системі для резидентів «Дія.City»? Як в системі налаштовані пільгові умови оподаткування для резидентів «Дія.City»? Як нарахувати та облікувати заробітну плату в ERP-системі для резидентів «Дія.City»? Практичні приклади розрахунку заробітної плати для резидентів «Дія.City».

За допомогою рішення SMART Payroll для резидентів «Дія.City» IT-компанії зможуть вже сьогодні ефективно організувати HR- та Payroll-процеси у відповідності до нових умов організації праці та оптимізувати свій бізнес.

Реєстрація – https://getsmart.com.ua/event/zero-trust/

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист