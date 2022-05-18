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Абоненти lifecell можуть приймати вхідні дзвінки в 12 країнах без додаткової плати

18 мая 2022 г., 17:16

Мобільний оператор анонсує акцію, за умовою якої абоненти зможуть приймати вхідні дзвінки в 12 країнах  без додаткової плати, якщо вони сплатили свій пакет послуг.

Для того, щоб взяти участь в акції та отримувати вхідні дзвінки безплатно в роумінгу, абонентам необхідно поповнити свій пакет послуг. Акція діє до 31 травня в наступних країнах: Бельгія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Франція, Швеція.

Нагадаємо, що до кінця травня абоненти lifecell в межах акції «Гігабайти без кордонів» можуть використовувати тарифні гігабайти, що входять у пакет послуг, не лише в Україні, а й перебуваючи за кордоном в 31 країні світу без додаткової плати.

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