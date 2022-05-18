Україна домовилась з Польщею та Словенією про старт пілоту щодо взаємного визнання цифрових документів

18 мая 2022 г., 15:55

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про результати зустрічі з Янушем Цешинським, державним секретарем й заступником Голови канцелярії Ради міністрів республіки Польща та Марком Борісом Андріяничем, міністром цифрової трансформації Словенії.

Януш Цешинський координує діяльність уряду щодо кібербезпеки. Він майже три місяці особисто опікувався питаннями України. Завдяки йому наша країна отримала необхідну техніку та змогла убезпечити державні реєстри.

Польща не тільки прийняла понад 3 млн українців, але і надала їм рівні цифрові можливості. У місцевому застосунку mObywatel з'явився спеціальний цифровий документ для українців. Також Польща почала приймати документи в «Дії» при перетині кордону для ідентифікації особи.

А завдяки міністрам цифрової трансформації ЄС, в тому числі й Марку Борісу Андріяничу, Україна отримала 5 тис. пристроїв підключення до супутникового Інтернету Starlink. Сьогодні вони допомагають залишатися на звʼязку та виконувати свою роботу нашим лікарям, пожежникам, вчителям і тисячам українців.

У ході зустрічі домовилися про нові спільні проєкти:

взаємне визнання електронних підписів із Польщею. Це відкриє революційні можливості для вітчизняного бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн;

разом із Польщею та Словенією наша країна стане одним з перших учасників пілотного проєкту ID Wallet;

про старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів.

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