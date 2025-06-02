IT-коаліція залучила 1,1 мільярда євро на підтримку України

2 июня 2025 г., 13:35

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Країни IT-коаліції залучили 1,1 мільярд євро допомоги для України за два роки існування. Про це стало відомо під час засідання учасників ініціативи в Таллінні, на якому обговорювалися подальші потреби Сил оборони в техніці.



За 2024-2025 роки країни-партнери надали 1,1 мільярд євро як у фінансовій, так і в матеріальній формі. Закупівлі в межах ІТ-коаліції координує Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA).



«Ми по-справжньому пишаємося тим, що спільними зусиллями нам уже вдалося залучити майже мільярд євро на підтримку Міністерства оборони України та Збройних сил у сферах зв’язку та технологій. Особливо вагомий внесок зробили Німеччина, Сполучені Штати та Швеція. Основне завдання зараз – не лише передача вже наданої допомоги на поле бою, а й реалізація решти зобов’язань, а також вирішення критичних потреб, які сьогодні докладно озвучили українські представники», – заявила Туулі Дунетон, заступниця міністра оборони Естонії.



Цього року Україна отримала три поставки від IT-коаліції – на 3.3 мільйона євро, 7.5 мільйона євро та майже 2 мільйони євро.



«Наші партнери розуміють нагальність технологічних потреб та допомагають створювати й масштабувати проєкти, які роблять українське військо швидше та ефективніше. Завдяки їхнім внескам ми розбудовуємо цифрові спроможності Сил оборони. Підсилюємо реєстр Оберіг та наші застосунки Резерв+ і Армія+. Забезпечуємо підрозділи надійним зв'язком, масштабуємо використання бойової системи DELTA. Ми вдячні IT-коаліції за постійну та непохитну підтримку», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн»). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

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