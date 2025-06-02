Arm проводить ребрендинг продукції та почне проєктувати чипи під замовлення

2 июня 2025 г., 12:25

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Як повідомляють індустріальні видання, остання фінансова звітність британського розробника процесорів Arm проливає світло на її становище в Китаї, а також на ризики, пов'язані з ребрендингом її продукції. Цього місяця компанія вперше у своїй історії показала мільярдний квартал і відзвітувала про доходи в розмірі понад 4 млрд дол.



Через 20 років компанія відмовляється від бренду Cortex і переходить до більш інтегрованих обчислювальних підсистем, які вона поки називає Corstone.



Однією з важливих проблем є розробка Arm замовних чипів для клієнтів, причому перший такий продукт, як повідомляється, буде призначений для Meta. Зазначається, британська компанія визнає, що це може викликати проблеми з наявними клієнтами, які розробляють свої власні чіпи. Це особливо важливо, оскільки 56% доходів компанії приносять п'ять найбільших клієнтів.



"Ми залучалися і можемо залучатися в майбутньому для консультування або розроблення чипів для деяких наявних клієнтів та інших третіх осіб, включно з філіями SoftBank Group, у різних сферах застосування і кінцевих ринках, - ідеться в повідомленні Arm. - Як і будь-яка інша компанія, що виходить на новий ринок або пропонує нові продукти чи рішення, ми конкуруватимемо з компаніями, що мають більш стійку присутність, давні стосунки з клієнтами та популярність бренду. Оскільки наші ресурси мають бути розподілені між розробкою та підтримкою наявного портфеля IC, а також розробкою та комерціалізацією нових, інтегрованіших обчислювальних продуктів чи рішень, компанії, що зосередили свої зусилля на одному продукті чи рішенні або на обмеженій кількості продуктів чи рішень, можуть мати значно більше фінансових, технічних, виробничих, маркетингових, збутових і дистрибуторських ресурсів, ніж ми".



Arm China - найбільший підрозділ, на частку якого припадає 17% бізнесу і майже половина всіх роялті. І це є ключовим ризиком в умовах поточної торгівельної війни між США і Китаєм та обмежень на постачання таких IC, як високопродуктивні ядра серії Neoverse V і чиплети для AI-процесорів під використання у дата-центрах. Раніше цього місяця уряд Великої Британії оновив заходи експортного контролю, щоб вони відповідали американським щодо високопродуктивних обчислювальних ядер.



Це також може вплинути на автомобільний бізнес, де ядра Neoverse V3 (тепер Zena) все більше використовуються у рішеннях для автономного водіння.



Доходи від роялті, отримані від процесорів для мобільних додатків, склали близько 46% доходів Arm за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2025 року. Концентрація доходів на ринку КНР робить компанію особливо вразливою до економічних і політичних ризиків, які впливають на цю країну і які можуть посилюватися напруженістю у відносинах між США або Великою Британією та Китаю у сфері торгівлі та національної безпеки.



Компанія також зазначає, що найближчі перспективи зростання напівпровідникової промисловості КНР незрозумілі через невизначений вплив політики в галузі торгівлі та національної безпеки і високий рівень заборгованості як приватних, так і державних компаній.



Arm China є дочірньою компанією SoftBank, а не Arm, через компанію під назвою Acetone, 35% якої побічно належить HOPU Investment Management, а 17% - прямо і побічно іншим китайським сторонам. Генеральний директор Arm, Рене Хаас (Rene Haas), входить до її ради директорів як призначенець Acetone.



Arm перебуває в процесі ребрендингу багатьох своїх продуктів, який, за її визнанням, може не принести очікуваних вигод. Спочатку ребрендингові продукти не матимуть такої ж впізнаваності, як колишні назви, що може призвести до плутанини серед покупців. У зв'язку з цим буде знято з продажу назву Cortex, яка використовувалася з 2005 року.



Компанія заявляє, що перевірила, чи не порушує ребрендинг чужу інтелектуальну власність, але може ненавмисно порушити чужі права і тому може не зуміти отримати адекватний захист IP.



У рамках ребрендингу кожна обчислювальна платформа тепер матиме окрему ідентичність.

Mali залишиться брендом GPU, а IC будуть згадуватися як компоненти платформ.



Arm також переходить на такі назви, як Ultra, Premium, Pro, Nano і Pico для позначення рівнів продуктивності, заявляючи, що так розробникам і клієнтам буде простіше орієнтуватися в дорожній карті, що має на увазі, що Cortex і Corstone більше не будуть використовуватися для майбутніх ядер і обчислювальних підсистем.



"Цей підхід, заснований на платформі, відображає швидкий перехід на обчислювальну платформу Arm на рівні системи, а не тільки IP-ядра. Він дає змогу нашим партнерам швидше, упевненіше і з меншою складністю інтегрувати наші технології, особливо в міру масштабування для задоволення потреб штучного інтелекту", - зазначає Хаас.



Компанія особливо підкреслює ризики, пов'язані з європейським спільним підприємством Quintauris RISC-V, до якого входять такі клієнти Arm, як Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Nordic Semiconductors і STMicroelectronics. У структуру також входить компанія Qualcomm, яка наприкінці минулого року виграла запеклий судовий процес проти Arm і тепер подала антимонопольну справу проти компанії.



«Наші нинішні та потенційні конкуренти також можуть потрапити під більш сприятливі режими регулювання або встановити відносини співпраці, - ідеться в повідомленні Arm. - Наприклад, у серпні 2023 року група наших клієнтів та інших конкурентів оголосила про створення спільного підприємства, націленого на прискорення впровадження RISC-V і спочатку орієнтованого на автомобільний сектор. Якщо наші конкуренти встановлять відносини співробітництва або об'єднаються один з одним або третіми сторонами, як, наприклад, раніше згадане спільне підприємство, орієнтоване на RISC-V, вони можуть отримати додаткові ресурси, які дадуть їм змогу швидше розробляти архітектури та інші технології, які безпосередньо конкурують із нашими продуктами».

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