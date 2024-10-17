«ІТ-коаліція» акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України

17 октября 2024 г., 10:25

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Міноборони повідомило, що «ІТ-коаліція» з моменту створення в вересні 2023 року акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України. Зокрема, 70 мільйонів внесків, включно із анонсованим внеском у 10 мільйонів від Нідерландів, а також 87 мільйонів від Німеччини у вигляді ліцензій SAP. З цієї суми Україна отримала обладнання і програмного забезпечення на 99 мільйонів євро.

В Амстердамі пройшло чергове засідання «ІТ-коаліції». Попереднього разу країни-члени коаліції зустрічалися у липні. З того моменту Міністерство оборони та Збройні сили України отримали нові поставки від Канади, Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Великої Британії. Обладнання та ліцензії централізовано закупили через Агенцію НАТО з підтримки та постачання завдяки внескам Данії та Люксембургу.

«Кібербезпека є одним з ключових напрямків нашої роботи. Поставки в межах «ІТ-коаліції» посилять цей напрям, адже росіяни продовжують атакувати нашу кіберінфраструктуру. Також ці поставки допоможуть масштабувати проєкти Центру інновацій і сприятимуть подальшому впровадженню системи SAP у Збройних силах України», - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Під час засідання учасники коаліції обговорили реалізацію дорожньої карти, здійснення закупівель, а також потреби Міноборони та ЗСУ у розбудові ІТ-інфраструктури.

«Окрім пошуку фінансування до кінця 2024 року, «ІТ-коаліція» зосередила свою увагу на прискоренні закупівель та поставок в Україну. Наша мета - поставити якомога більше обладнання, щоб скористатися перевагою, яку можуть надати технології на полі бою», - підкреслила заступниця Міністра оборони Естонії Туулі Дунетон.

«ІТ-коаліція» на чолі з Естонією та Люксембургом є однією з 8 коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Коаліція спрямована на надання підтримки Міноборони та Збройним силам України у сферах ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

Наразі до Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. Фінляндія та Іспанія доєдналися до Коаліції у вересні. Очікується, що незабаром її членами стануть ще кілька країн.

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