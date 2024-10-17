Нові модулі пам'яті Micron CUDIMM і CSODIMM DDR5 забезпечують швидкість до 6400 МТ/с

17 октября 2024 г., 9:35

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Компанія Micron Technology оголосила про випуск абсолютно нової категорії пам'яті з тактовим драйвером, представивши модулі небуферизованої подвійної послідовної пам'яті Crucial DDR5 (CUDIMM) і модулі подвійної пам'яті, що тактована, з малим контуром (CSODIMM), які вже постачаються у великих обсягах. Рішення, що відповідають стандарту JEDEC, працюють на швидкості до 6400 MT/с, що більш ніж удвічі швидше за DDR4 і на 15% швидше за традиційну DDR5 без тактового драйвера. Розроблені для забезпечення більшої стабільності швидкості, швидшого завантаження і кращої частоти оновлення, ці рішення являють собою абсолютно новий рубіж формфакторів пам'яті для ПК нового покоління. Повідомляється, рішення CUDIMM і CSODIMM від Micron - перші в галузі комерційно доступні рішення DDR5 CUDIMM і CSODIMM стандарту JEDEC, що з'явилися на ринку після того, як JEDEC стандартизувала специфікацію на початку цього року.



Крім того, Intel схвалила рішення Micron DDR5 CUDIMM і CSODIMM місткістю до 64 ГБ для використання з процесорами Intel Core Ultra (серія 2), які були представлені 10 жовтня.



«У міру розвитку штучного інтелекту необхідно змінювати парадигму пам'яті, щоб іти в ногу з безпрецедентними вимогами до продуктивності систем», - говорить Дінеш Бахал (Dinesh Bahal), корпоративний віцепрезидент і генеральний директор групи комерційних продуктів Micron. «Micron випускає перші в галузі комерційні рішення DDR5 CUDIMM і CSODIMM, що відповідають стандарту JEDEC, для забезпечення високої швидкості роботи ПК зі штучним інтелектом і робочих станцій високого класу. З цією новою категорією ми озброюємо екосистему рішеннями пам'яті нового покоління, щоб забезпечити майбутнє сьогоднішніх пристроїв для завтрашніх робочих навантажень AI».



Хоча DDR5 забезпечує високі швидкості, проблеми масштабування ускладнюють збільшення продуктивності DDR під час забезпечення надійної високої швидкості та цілісності сигналу, особливо в разі поєднання високої пропускної здатності з великою місткістю. Являючи собою еволюцію традиційних модулів UDIMM, нова категорія модулів CUDIMM і CSODIMM оснащена драйвером тактового генератора безпосередньо на модулі пам'яті для стабілізації швидкості. Тоді як більшість систем сьогодні покладаються на тактову частоту центрального процесора, компанія Micron, використовуючи інноваційні розробки, інтегрувала драйвер тактової частоти безпосередньо в модуль пам'яті, щоб розв'язати електричні проблеми в корінно та зробити пам'ять швидшою і стабільнішою.



Верифікація Intel цих нових клієнтських модулів пам'яті дасть змогу провідним виробникам та інтеграторам ПК почати впровадження інноваційної пам'яті на базі драйвера тактового генератора від Micron у прийдешні платформи ПК. Примітно, що Micron став першим постачальником пам'яті, який схвалив 32-гігабітні рішення CUDIMM і CSODIMM на базі 64 ГБ для настільних процесорів Intel Core Ultra. Це дає змогу збільшити місткість систем до 256 ГБ для ПК зі штучним інтелектом і робочих станцій високого класу, яким потрібна висока щільність пам'яті та продуктивність.



«Micron і Intel спільно працюють над тим, щоб вивести на ринок обчислювальну продуктивність нового покоління, - каже Дімітріос Зіакас (Dimitrios Ziakas), віцепрезидент Intel з технологій пам'яті та введення-виведення. Потужне поєднання настільних процесорів Intel Core Ultra і новітніх CUDIMM/CSODIMM компанії Micron з тактовими драйверами та місткістю до 64 ГБ матиме вирішальне значення для просування наступної хвилі ПК зі штучним інтелектом, насичених даними, до швидкості 6400 МТ/с. Узгоджуючи наші стратегії та проводячи спільну валідацію, ми пропонуємо найбільш передові продукти пам'яті та процесорів нашим клієнтам та ринку і прискорюємо впровадження екосистеми перспективних формфакторів».



Швидкість 6400 МТ/с, яку забезпечують модулі пам'яті DDR5 CUDIMM і CSODIMM, що під'єднуються, від Crucial, дає змогу підвищити продуктивність комп'ютерів зі штучним інтелектом та інших навантажень, які потребують великих обсягів даних, незалежно від того, чи користувачі переходять із системи DDR4, чи хочуть збільшити продуктивність DDR5. Рішення CUDIMM підходять для настільних комп'ютерів, а рішення CSODIMM - для ноутбуків.



Споживачі зможуть придбати рішення CUDIMM і CSODIMM місткістю 16 ГБ через Crucial.com, на які надається обмежена довічна гарантія. Накопичувачі на 64 ГБ будуть доступні для придбання через канал у першій половині 2025 року.

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