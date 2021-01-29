Инвесторы с Реддит

29 января 2021 г., 11:25

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Весь прошлый год фондовые рынки, особенно связанные с технологическими компаниями, безудержно росли и, помимо каких-то естественных причин, например, перспектив компаний, связанных с ecommerce и доставкой, в эпоху коронавируса, была еще одна вполне очевидная – рост популярности приложений типа Robinhood, дающих доступ к фондовым рынкам физическим лицам. На Реддите есть отдельный субреддит – Wallstreetbets, где до недавнего времени в основном жаловались на проигрыши на бирже.

Но теперь ситуация изменилась. Последние пару недель обитатели WSB, как коротко называют это сообщество, нашли себе новую цель – молодой и очень успешный хедж-фонд Melvin Capital, который, как полагается, публиковал в отчетности список своих позиций, в том числе коротких (сделок по продаже акций в расчете на их падение). Одна из таких позиций – акции компании Gamestop, которые стали покупать пользователи Reddit. Курс акций, разумеется, начал расти и довольно сильно. Обычно, если у вас открыта короткая позиция, а курс растёт, то у вас есть два выхода – либо смириться с убытками и закрыть позицию, либо ждать разворота, но в этом случае у вас как минимум попросят увеличить обеспечение. Melvin Capital предпочли ждать, но тут вмешался Илон Маск, который дал в твиттере ссылку на wallstreetbets, и активность выросла, как и курс акций Gamestop.

Теперь основатель Melvin Capital обратился к другим фондам с просьбой помочь справиться с ситуацией, то есть практически дать денег, тем более, что речь идет об убытке вплоть до 30% капитала компании. С другой стороны, почувствовавшие свою силу реддитовцы подсчитали, что сообщество wallstreetbets вполне может считаться входящим в топ20 мировых хеджфондов по управляемому капиталу – более 3 млн человек со средним чеком в 6 тыс. долл. составляют действительно неплохой потенциал в плане биржевых игр.

Вроде бы Melvin Capital, возглавляемым симпатичным вундеркиндом Гейбом Плоткиным, решил закрыть позицию, естественно, зафиксировав убыток, но пользователи Reddit не верят.

Инвесторы с Реддит

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