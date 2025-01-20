Intel випускає зразки процесорів Panther Lake на базі техпроцесу 18A

20 января 2025 г., 12:35

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Компанія Intel розпочала випробування Panther Lake, свого наступного покоління мобільних x86-процесорів, створених за власним виробничим процесом 18A, і планує випустити чип у другому півріччі 2025 р. Про це повідомила Мішель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), генеральний директор Intel Products, виступаючи на CES 2025.



Ця новина має велике значення, оскільки являє собою повернення Intel до передового виробництва, і можна стверджувати, що вона наздоганяє технологічного лідера, TSMC.



Нинішні мобільні процесори Lunar Lake та Arrow Lake використовують номінальний 3-нм вузол TSMC або N3 для обчислювальних плиток у складі чиплета. Panther Lake використовує власний техпроцес Intel 18A (номінальний 1,8 нм).



«Panther Lake, наш провідний продукт на 18A, буде запущено в другій половині 2025 року», - заявила Хольтхаус наприкінці свого виступу. «У нас уже є системи, що працюють на Panther Lake, і ми вже тестуємо їх серед усіх наших основних клієнтів», - додала вона.



TSMC почала пробне виробництво свого 2-нм техпроцесу в липні 2024 року, а масове виробництво очікується наприкінці 2025 року. Поява виробничого процесу A16 від TSMC очікується не раніше кінця 2026 або початку 2027 року.

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