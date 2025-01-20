Нова система зберігання даних високої щільності від Infortrend отримала більш ніж дворазовий приріст продуктивності

20 января 2025 г., 13:35

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Компанія Infortrend Technology представила новітні доповнення до своїх високощільних рішень 4U з 90 відсіками для жорстких дисків: уніфіковане сховище EonStor GS 5090 і корпус розширення JB 4090. Завдяки великій місткості та високій пропускній здатності ці рішення націлені на такі додатки, як високопродуктивні обчислення, а також медіа та розваги.



EonStor GS 5090 - це уніфіковане рішення для зберігання даних із високим ступенем готовності та подвійним резервним контролером, що забезпечує безперебійну роботу. Завдяки новому апаратному забезпеченню на базі масштабованого процесора Intel Xeon, GS 5090 забезпечує продуктивність, що досягає 45 ГБ/с під час читання і 20 ГБ/с під час запису - утричі вищу, ніж у попередньої моделі GS 4090. У GS 5090 реалізовано під'єднання 200GbE, що встановлює новий стандарт швидкості передавання даних і спрощує розгортання та управління для задоволення вимог сучасних високопродуктивних корпоративних робочих навантажень. Також підтримується розширення SAS 24G, що вдвічі збільшує пропускну спроможність порівняно з SAS 12G. Крім того, GS 5090 оснащений чотирма виділеними слотами U.2 NVMe SSD для кеш-пам'яті, забезпечуючи швидкий доступ до даних і повністю використовуючи місткість 90 відсіків.



Крім того, GS 5090 забезпечує плавне масштабування шляхом розширення за допомогою нового JB 4090 JBOD. Завдяки портам розширення SAS 24G JB 4090 забезпечує вдвічі більшу пропускну спроможність, ніж його попередник JBOD на 90 відсіків із SAS 12G, ефективно усуваючи вузькі місця між системою зберігання та JBOD. Завдяки такій підвищеній пропускній здатності JB 4090 може ефективно обробляти великі обсяги даних.



«Наші нові системи зберігання даних високої щільності GS 5090 і JB 4090 JBOD забезпечують дивовижну місткість і значне зростання продуктивності. Ці продукти відображають наше прагнення до інновацій в управлінні експоненціальним зростанням даних в сучасних додатках, забезпечуючи масштабованість і ефективність без шкоди для продуктивності», - говорить Френк Лі (Frank Lee), старший директор з планування продуктів Infortrend Technology.

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