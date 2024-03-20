Intel отримує 8,5 млрд дол. від уряду США

20 марта 2024 г., 17:36

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Яке повідомляє Reuters, корпорація Intel отримає до 8,5 мільярдів доларів прямого фінансування та до 11 мільярдів доларів у вигляді позик від уряду США в рамках програми CHIPS та Закону про науку. Таке інвестування має допомогти розбудувати компанії нові потужності з виробництва напівпровідників.

Інвестиція була фактично надана приблизно через 18 місяців після підписання закону президентом США Джо Байденом. Міністерство торгівлі США оголосило, що досягло необов'язкового попереднього меморандуму про умови з виробником для розблокування грошових коштів, призначених для зміцнення внутрішнього ланцюжка поставок і відновлення лідерства країни в галузі напівпровідників.

Як повідомляється, Intel планує інвестувати понад 100 мільярдів доларів у будівництво нових напівпровідникових потужностей лише в США протягом наступних п'яти років на майданчиках в Арізоні, Нью-Мексико, Огайо та Орегоні.

Intel також зазначила, що планує претендувати на інвестиційний податковий кредит Міністерства фінансів, який, як очікується, становитиме до 25 відсотків від кваліфікованих капітальних витрат.

Це вже четверта угода такого типу, підписана Міністерством торгівлі після GlobalFoundries, Microchip Technology та BAE Systems. Очікується, що виділення фінансування також отримають компанії TSMC та Samsung для будування фабрик, розміщених на території США.

Intel заявила, що отримання фінансування буде спрямовано на два нових передових заводи та модернізацію існуючого табу в Чендлері, штат Арізона. На останньому компанія має намір розпочати виробництво свого першого продукту під назвою Clearwater Forest за техпроцесом Intel 18A.

Intel також планує будівництво заводів у Нью-Олбані, штат Огайо; модернізацію двох заводів в Ріо-Ранчо, штат Нью-Мексико. А також розширення та модернізацію заводу у Хіллсборо, штат Орегон, де буде встановлено перше в світі обладнання для літографії High NA EUV, необхідне для майбутніх техпроцессів Intel 14A.

У компанії зазначають, що Intel майже вдалося досягти поставленої мети - п'ять техпроцесів за чотири роки. Intel 7 (10 нм) вже застосовується у серійному виробництві, і компанія в основному завершила роботу над Intel 4. «Техпроцес Intel 3 вже не за горами, завдяки Sierra Forest, який буде сертифікований у першій половині цього року, а потім у нас з'являться 20A і 18A, і обидва вони виглядають досить добре», - заявив фінансовий директор Intel Девід Зінснер (David Zinsner).

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