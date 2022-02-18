Главная » Новости Parascript делает шаг в интеллектуальной обработке документов с выходом FormXtra.AI 8.3 18 февраля 2022 г., 13:15 0

Tweet Компания Parascript, уже более 25 лет обеспечивающая высокопроизводительную автоматизацию и ежегодно обрабатывающая более 100 млрд документов, выпустила новую версию пакета инструментальных средств разработки программ FormXtra.AI.



Решение, как отмечается, обеспечивает дальнейшее расширение поддержки потребностей в высокоэффективных средствах интеллектуальной обработки документов (IDP), которая на этот раз распространяется на принципиально неструктурированные данные, в частности контракты и другие насыщенные текстом документы с отсутствием единообразия.



"Одна из задач, о которой мы неоднократно слышали как от партнеров, так и от клиентов, заключается в возможности автоматизации анализа и извлечения данных из неструктурированных документов, в частности тех, которые, как правило, встречаются в составе кредитной документации и медицинских карт", - заявил вице-президент по маркетингу и управлению продукцией компании Parascript Грег Каунсил.



В версии 8.3 инструментального пакета FormXtra.AI компания Parascript дополнительно вводит обучаемые средства синтаксического анализа текста на грамматической основе с использованием методик обработки естественного языка (NLP) для нахождения необходимой информации, зачастую скрывающейся внутри пунктов текста. Поскольку эта возможность входит в состав комплекса Smart Learning, клиенты пользуются теми же преимуществами, которые обусловлены значительными сокращениями конфигурации, оптимизацией и развертыванием.



Подчеркивается, что FormXtra.AI 8.3 выгодно отличается возможностью работы с неструктурированным и рукописным текстом.



Используемые алгоритмы NLP автоматически анализируют представленные примеры, интерпретируют тип и контекст, сопровождающий целевые данные, выбирают оптимальную схему последовательных элементов в зависимости от типа местоположения, формата значений и других свойств целевых полей, а также узнают, как гарантированно находить аналогичные данные в документах.



Инструментальный пакет SignatureXpert.AI - продукт нового поколения, базирующийся на новейших методиках и принципах анализа изображений и распознавания образов с применением искусственного интеллекта (ИИ) и основанный на более чем 15-летнем опыте в области нахождения и верификации подписей. Результатом этого является качественно новая, более точная по сравнению с человеком автоматизация выполнения целого ряда задач, связанных с проверкой подлинности подписей. SignatureXpert.AI работает с документами, имеющими широкий диапазон разрешений (96-300 точек на дюйм), и успешно находит целевые подписи на любых типах документов, в том числе имеющих рукописную информацию помимо фактических подписей.



Улучшены возможности нахождения и распознавания для различных типов полей - количество, инициалы, дата, номер кредитной карты, VIN-номер и пр.



Добавленная функция автоматического формирования страниц для документов с заполненными вручную полями. FormXtra.AI имеет ряд возможностей, превращающих трудоемкие задачи настройки извлечения данных в нечто не более сложное, чем нажатие кнопки. Функционал автоматического формирования страниц теперь расширен за счет возможности работы с рукописными документами. Пользователю достаточно импортировать образцы изображений страницы и соответствующие правильные значения целевых полей на них - остальное выполняет программа. Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист 0

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